Barça: Luuk de Jong révèle quel joueur l'a le plus impressionné

Dans une interview pour le média néerlandais Algemeen Dagblad, Luuk de Jong est revenu sur son passage au FC Barcelone. Le buteur du PSV Eindhoven se souvient notamment avoir été impressionné par la qualité de passe d'Ousmane Dembélé.

"J'y ai vécu un rêve." Luuk de Jong ne mâche pas ses mots au moment d'évoquer son passage au FC Barcelone dans une interview pour le média néerlandais Algemeen Dagblad. S'il n'y est resté qu'une seule saison, il en garde de très bons souvenirs et se rappelle particulièrement d'un joueur: Ousmane Dembélé.

Des buts remarqués

À 32 ans, Luuk de Jong dit avoir vécu une saison de rêve au Barça, lors de son passage pour l'exercice 2021-2022. L'international néerlandais, aujourd'hui au PSV Eindhoven, a laissé de bons souvenirs pour sa seule année au Camp Nou, marquant des buts décisifs qui ont permis au club catalan de gagner beaucoup de points.

"En Espagne, j'ai vécu mon rêve. J'ai goûté à une autre culture. Sur le terrain et en dehors", explique De Jong. En 29 apparitions sous la tunique blaugrana, le Néerlandais a marqué à sept reprises, notamment dans des matchs très fermés qu'il a réussi à débloquer grâce à son jeu de tête sur coup de pieds arrêtés.

"Où es-tu Luuk? On avait besoin de toi pour gagner!"

Le buteur du PSV rigole d'ailleurs des messages de supporters blaugranas qui lui demandent de revenir, alors que l'équipe de Xavi n'a plus marqué le moindre but depuis trois rencontres: "Le Barça n'a pas marqué contre Gérone ou Getafe et ils m'ont envoyé des messages: 'Où es-tu, Luuk? On avait besoin de toi pour gagner!' C'est quand même bien pour un attaquant dont ils pensaient au début : qu'est-ce qu'on fait avec ça !?"



Luuk de Jong raconte aussi quel joueur l'a le plus marqué lors de sa saison catalane: "Ousmane Dembélé. Il savait lire exactement quand il avait un joueur devant lui et quelles passes lui adresser." Il se souvient également de son époque glorieuse à Séville: "Le club traverse actuellement une mauvaise passe en championnat, mais il est de retour en demi-finale de la Ligue Europa. J'ai moi-même ressenti à quel point cette compétition est spéciale. C'est là qu'ils se donnent le plus à fond et qu'ils mettent en valeur leurs six titres en Ligue Europa. Le président a dit: 'Nous sommes le club de ce tournoi.' Vous pouvez voir la fierté qu'ils ressentent."