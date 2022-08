Barça: optimisme au club pour l'inscription des recrues avant le premier match

Selon Mundo Deportivo, la direction du Barça a encore bon espoir d'inscrire ses recrues (et les joueurs ayant signé de nouveaux contrats) pour le premier match de championnat prévu ce samedi. L'entrée imminente de 100 millions d'euros supplémentaires devrait notamment permettre au club d'obtenir le feu vert de la ligue espagnole.

À près de 48h de son premier match de championnat, prévu samedi soir (21h) face au Rayo Vallecano, le FC Barcelone n'a toujours pas pu faire homologuer ses nouveaux contrats. Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé, mais aussi Ousmane Dembélé et Sergi Roberto (qui ont prolongé cet été), ne figurent pas dans l'effectif reconnu par la ligue espagnole de football (consultable sur le site de LaLiga). Toutefois, selon Mundo Deportivo, le club est confiant et pense être capable d'enregistrer les joueurs en temps et en heure.

Une nouvelle manoeuvre financière

D'après les informations rapportées jeudi par le quotidien sportif, le FC Barcelone compte sur l'activation imminente d'un quatrième levier économique. En vendant 24,5% de Barça Studios, l'entité qui s'occupe de la création audiovisuelle du club, le président Joan Laporta s'attend à récupérer 100 millions d'euros. Ce qui devrait être suffisant pour l'homologation des sept contrats. Ainsi, les documents nécessaires auraient d'ores et déjà été envoyés à LaLiga. Le club a jusqu'à samedi, date du match, pour faire inscrire ses joueurs (et a priori éviter que Christensen et Kessié aient la possibilité de rompre leur contrat).

Afin d'apporter une garantie supplémentaire à LaLiga, il se pourrait qu'un transfert majeur sortant soit officialisé d'ici vendredi soir. Les rumeurs de départ sont de plus en plus insistantes pour Pierre-Emerick Aubameyang, pisté par Chelsea. Le mercato pourrait également s'accélérer pour Memphis Depay, que le club serait prêt à laisser partir sans indemnité de transfert.

Pour réaliser un recrutement estival de grande envergure malgré une énorme dette et des problèmes de liquidités, le FC Barcelone a entrepris plusieurs opérations financières importantes. 25% de Barça Studios ont déjà été vendus à Socios.com en échange de 100 millions d'euros, 10% et 15% des revenus issus des droits TV de la Liga ont été cédés pour 25 ans contre 400 M€ au total, et un emprunt de 595 M€ a été contracté auprès de Goldman Sachs. Aussi, le nouveau contrat de sponsoring, noué avec Spotify, rapporte environ 435 millions d'euros.