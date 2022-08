Barça: Christensen et Kessié déjà sur le départ? Cette clause qui pourrait leur permettre de partir librement

En difficulté pour inscrire ses recrues, le Barça pourrait voir Franck Kessié et Andreas Christensen quitter librement le club au cas où ils ne seraient pas enregistrer auprès de la Liga à temps. Une hypothèse qui n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour.

Le chaîne de télévision américaine ESPN annonce ce mercredi que les nouvelles recrues du FC Barcelone Andreas Christensen et Franck Kessié pourraient quitter le club gratuitement s'ils ne sont pas enregistrés avant le premier match du club en Liga, samedi contre le Rayo Vallecano.

Des clauses qui permettent de partir libre

Christensen et Kessié ont tous deux rejoint le Barça librement plus tôt cet été, en fin de contrat respectivement à Chelsea et à l'AC Milan. Mais à trois jours du début de la nouvelle saison, aucun des deux n'a été enregistré auprès de la ligue espagnole. Des sources auraient déclaré à ESPN que s'ils ne sont pas enregistrés avant la première journée de championnat, les deux joueurs pourraient choisir d'exécuter une clause qui leur permet de partir gratuitement.

Pour le moment, les autres arrivées de l'été, Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé, n'auraient pas non plus été enregistrées auprès de la Liga, tandis que les renouvellements de contrat signés par Sergi Roberto et Ousmane Dembélé n'auraient pas été enregistrés non plus. Le média américain assure que les situations de Christensen et Kessié sont légèrement différentes puisqu'ils ont rejoint le Barca gratuitement. Par conséquent, s'ils le souhaitent, ils auraient le droit de partir gratuitement avant la fin du mercato.

Une situation pas d'actualité

Pour autant, rien n'indiquerait à ce stade que le Barça en arrivera là et le président Joan Laporta continue de transmettre son optimisme quant au fait que les sept joueurs seront enregistrés à temps. Mardi, le club a activé un nouveau levier économique en vendant 24,5% de Barça Studios à GDA Luma contre un chèque de 100 millions d'euros et les baisses de salaires de Gerard Piqué et Sergio Busquets devraient être un coup de pouce afin d'enregistrer les recrues.

La Liga n'a pas encore analysé le nouveau dossier envoyé en début de semaine par le Barça et les nouvelles conditions pourraient convaincre la direction du championnat de laisser le club inscrire ses joueurs. Dans le pire des cas, des sources ont déclaré à ESPN que le Barça chercherait à parler avec les agents des joueurs pour éviter une telle issue extrême, car ils ont jusqu'à la fin du mois pour enregistrer les signatures.