Barça: Piqué s'en prend aux médias qui portent atteinte à sa vie privée

Suivi en permanence par des médias en quête d'informations et de photos sur sa vie amoureuse depuis la rupture avec Shakira, Gerard Piqué annonce entreprendre des actions en justice.

Depuis quelques semaines, la presse espagnole ne cesse de documenter la vie sentimentale de Gerard Piqué, qui aurait trouvé une nouvelle compagne depuis sa rupture avec Shakira. Il se dit même que le défenseur central du FC Barcelone pourrait prochainement devenir père une nouvelle fois. Mais ces révélations et la façon dont elles sont rapportées pourraient coûter cher.

"Une grave atteinte aux droits de ses enfants"

Dans un communiqué transmis ce jeudi à la presse, le footballeur espagnol de 35 ans, par la voix de ses avocats, estime être harcelé par plusieurs médias et paparazzis à ce sujet: "De nombreuses rumeurs et informations présumées non vérifiées ont été publiées sur le joueur, sa famille et sa vie personnelle et donc privée. Ces reportages et images portent non seulement atteinte à son honneur et à son image, mais aussi une grave atteinte aux droits de ses enfants, dont la sécurité et la protection représentent sa plus grande préoccupation".

"La filature de certains médias et paparazzi a été continue, obligeant notre client à modifier sa routine quotidienne dans le seul but de protéger ses enfants, sa famille et son environnement le plus proche", ajoutent les représentants de Gérard Piqué.

Les avocats du champion du monde 2010 annoncent ainsi des actions en justice, afin de demander notamment des "mesures conservatoires de distance". Celles-ci visent "ceux qui altèrent sa vie familiale et bafouent les droits de ses enfants, étant donné que le seul objectif de Gerard Piqué est d'assurer leur bien-être et de rétablir leurs droits à la vie privée, à la sécurité et à la tranquillité".