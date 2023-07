Barça: qui est Fermin Lopez, la sensation catalane qui a enflammé le Clasico?

Buteur et passeur décisif avec le Barça face au Real Madrid lors du match amical ce samedi, Fermin Lopez est la sensation de cette pré-saison barcelonaise. Pensionnaire de la Masia depuis 2016, le jeune milieu de terrain de 20 ans a impressionné Pedri, Balde et... Xavi à l'entraînement.

Le Clásico entre le Barça et le Real Madrid, où les Catalans se sont imposés 3-0 samedi dans le cadre d'un amical, a été marqué par un nom: Fermin López. Le milieu de terrain de 20 ans, a marqué un superbe but de l'extérieur de la surface avant de délivrer une passe décisive pour Ferran Torres pour son premier match avec l'équipe première.

Une entrée décisive

Entré à la 66e minute à la place de Pedri, Fermin Lopez a fait basculer la rencontre en toute fin de match lorsqu'il hérite d'un ballon perdu par Toni Kroos. Officiellement droitier, il se saisit du ballon et envoie un coup de canon du gauche dans la lucarne de Thibaut Courtois (2-0, 85e).

Il va de nouveau faire parler de lui sur une belle passe décisive, présent au départ de l'action où il contrôle de la poitrine un dégagement de Ter Stegen avant de délivrer une passe décisive pour Ferran Torres sur un bon ballon piqué du droit (3-0, 90+1e). Les Blaugranas s'imposent finalement 3-0 face au Real Madrid, dans une victoire bien teintée de la patte de Fermin Lopez, qui vivait sa première sous le maillot catalan.

La sensation de la pré-saison catalane

Le natif d'El Campillo en Andalousie était le jeune de La Masia qui avait le plus impressionné Xavi et ses coéquipiers lors des premiers entraînements et avait réussi à convaincre le technicien catalan de le prendre dans le groupe pour cette tournée de pré-saison aux Etats-Unis. Il est pour l'instant le seul des six jeunes présents aux USA à avoir disputé quelques minutes.

Les médias catalans se faisaient tous l'écho des très bonnes impressions laissées par le milieu de terrain lors des premiers entraînements de la saison à Barcelone. Pedri n'a pas manqué d'éloges pour celui qui n'a qu'un an de moins que lui: "Je l'aime beaucoup. Je n'avais jamais eu le plaisir de jouer avec lui et je vois qu'il a beaucoup de courage et surtout beaucoup de qualité." Il était également cité par Alejandro Balde et Sergi Roberto parmi les joueurs révélations de la pré-saison.

"C'est un footballeur que j'adore"

"Je vis un rêve, a déclaré le jeune de 20 ans après la rencontre. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Xavi et mes coéquipiers m'ont félicité. Mon but ? Eh bien, j'ai vu le ballon, j'ai vu le but et je l'ai frappé avec mon âme. Je suis Culé depuis tout petit, la première chose à laquelle je pense ce sont les moments difficiles qui m’ont amené jusqu’ici."

En conférence de presse, Xavi a confirmé tout le bien qu'il pensait du jeune homme: "Fermín est un joueur talentueux, qui sait faire la dernière passe, ce qui nous a un peu manqué l'an dernier. Il est adroit des deux pieds, et peut jouer à gauche et à droite. C'est un footballeur que j'adore. Il joue sans peur, il demande le ballon et joue simple. Quand je vois ça à l'entraînement, je me dis que je dois lui faire confiance."

Une saison en prêt avant d'exploser

Il assure même que celui qui était surnommé "Fermin, el pequeñin" ("le petit" en catalan) en raison de sa petite taille (1m76) ne partira pas en prêt et restera avec l'équipe première cette saison. Un rêve qui se réalise pour celui qui est arrivé à la Masia à l'âge de 15 ans en 2016, en provenance du centre de formation du Real Betis. Il fait partie d'une génération 2003 particulièrement talentueuse, cottoyant notamment Xavi Simons mais aussi Alejandro Balde et Marc Casado, tous deux en équipe première aujourd'hui.

Lancé par Carles Martinez, actuel entraîneur de Toulouse, et meilleur ami de Gavi, il franchit toutes les étapes jusqu'à l'équipe réserve la saison passée. Sauf que le jeune au physique assez frêle ne convainc par Rafa Marquez, entraîneur du Barça Atletic, et est envoyé en prêt à Linares, en troisième division espagnole.

Un choix payant puisqu'en 40 matchs, il inscrit 12 buts et délivre 4 passes décisives. Revenu à Barcelone avec l'ambition d'être un titulaire indiscutable de la réserve, il pourrait finalement se faire une place dans l'équipe première et devenir le remplaçant naturel de Pedri. Capable de jouer à gauche comme à droite puisque presque ambidextre, il sait aussi bien jouer au milieu de terrain qu'en ailier intérieur.