Barça: Martinez ne ferme pas totalement la porte

Interrogé ce vendredi par HLN sur une possible arrivée sur le banc du FC Barcelone, en remplacement de Ronald Koeman, Roberto Martinez a indiqué qu'il n'avait "aucun contact" avec les dirigeants catalans à ce sujet. Pour autant, le sélectionneur de la Belgique a laissé sous-entendre que la situation pourrait évoluer prochainement.

L'avenir de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone semble très incertain. Depuis la défaite mercredi soir du club blaugrana en Ligue des champions face à Benfica (3-0), la presse catalane spécule sur le nom du remplaçant du technicien néerlandais, et Roberto Martinez se trouve parmi les favoris dans la liste de candidats. L'actuel sélectionneur de la Belgique aurait le soutien de son ami Jordi Cruyff, conseiller technique du président Joan Laporta.

Interrogé par HLN ce vendredi, alors que la Belgique doit affronter la France jeudi prochain pour une demi-finale de Ligue des Nations, Roberto Martinez a pris le soin de dissocier sa proximité avec le fils de Johann Cruyff et le rôle de ce dernier au Barça. "La base de mon amitié avec Jordi est que nous séparons le privé du professionnel. A aucun moment, je n'ai demandé à Jordi quelle était ma situation à Barcelone, a recadré Roberto Martinez. Je ne pense pas non plus qu'il ait le rôle de nommer un éventuel nouvel entraîneur."

"Il n'y a rien, aucun contact"

Le Catalan estime qu'un "entraîneur ne devrait jamais être émotionnellement engagé envers un club, un pays ou une culture." "Il n'y a absolument rien, aucun contact", a assuré l'entraîneur de 48 ans, à propos d'un possible intérêt à son sujet du Barça.

Pour autant, Roberto Martinez ne ferme totalement la porte au FC Barcelone, qui se déplace ce samedi sur le terrain de l'Atlético de Madrid, en Liga. La trêve internationale pourrait accélérer la décision des dirigeants autour du cas Ronald Koeman et de son successeur. "Dans le football, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me lève tous les matins en tant que coach de la Belgique et ce jusqu'au dernier jour de mon contrat, mais je me rends compte que de nombreuses circonstances peuvent survenir en cours de route" , a aussi déclaré Roberto Martinez.

Outre Roberto Martinez, les noms de Xavi, Marcelo Gallardo, Andrea Pirlo, Oscar Garcia ou Antonio Conte ont notamment été évoqués pour remplacer Ronald Koeman. Avant de devenir sélectionneur de la Belgique en 2016, Roberto Martinez avait connu une expérience de trois ans avec Everton. A son départ à l'été 2016, un certain Ronald Koeman avait pris la suite sur le banc des Toffees.