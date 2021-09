Equipe de France: les regrets de Deschamps sur son départ de la Juventus

Alors qu’il s’apprête à rejoindre Turin pour y disputer la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique jeudi prochain, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est revenu jeudi, en conférence de presse, sur son expérience sur le banc de la Vieille Dame en 2006-2007. Et surtout sur son départ prématuré.

C’était il y a 14 ans. Didier Deschamps a alors 39 ans. Jeune entraîneur, il vient de boucler sa première saison comme entraîneur de la Juventus. Malgré un handicap de 17 points, le club turinois, relégué en Serie B pour une affaire de matchs truqués, obtient brillamment son ticket pour la Serie A. Une réussite qui n’empêche pas le Français de faire ses valises et de claquer la porte en fin de saison. "Un entraîneur a besoin de travailler dans un climat de sérénité. Ayant fait l'analyse de la situation, j'ai pris ma décision", confie-t-il en mai 2007 sur l'antenne de RMC. Ses différends avec le directeur sportif du club, Alessio Secco, ont eu raison de son aventure sur le banc de la Vieille Dame...

Juve : Deschamps et Del Piero en 2007 © ICON Sport

"Pas la meilleure décision que j’ai prise"

"Quand j’ai pris cette décision, cela me semblait la seule et la meilleure, indiqué DD ce jeudi à une semaine de son retour à Turin pour la demi-finale de Ligue des Nations France-Belgique. Avec le recul, ce n’est pas la meilleure décision que j’ai prise. Cela fait partie de l’expérience. Elle était consécutive au fait que j’avais déjà quitté l’AS Monaco en début de saison. Le fait de partir de la Juve une deuxième fois a pu amener des interrogations voire un peu plus pour des dirigeants qui ont pu se dire : "Didier Deschamps c’est bien mais du jour au lendemain, il peut claquer des doigts et partir." Je n’ai pas eu à me poser la question lors des années suivantes. Avec plus d’expérience et de recul, j’aurais certainement agi différemment." Et Deschamps d’ajouter : "J’étais plus jeune, plus impulsif."

"Je considère la Juventus comme ma deuxième maison"

Si le sélectionneur des Bleus qui rejoindra l'OM en 2009 reconnait avoir pris une mauvaise décision, il porte toujours la Juve dans son cœur et se réjouit à l’idée de revenir dans le Piémont à la tête des Bleus : "Cela me fait très plaisir. Je vais revoir des personnes que j’ai côtoyées qui sont toujours en activité dans ce club. Je considère la Juventus Turin comme ma deuxième maison après cinq ans merveilleux passés en tant que joueur avec beaucoup de titres et une année comme entraineur en Série B. Elle a été écourtée. Je l’ai écourtée." On ne refait pas l'histoire...