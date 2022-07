Barça: un jeune de l’académie américaine décède dans un accident de la route

Carter Payne, défenseur de 20 ans évoluant à la Barça Residency Academy, est décédé ce samedi soir dans un accident de la route. Il jouait également dans l’équipe réserve du Tormenta FC.

Le FC Barcelone pleure l’un de ses espoirs. Membre de l’académie américaine du Barça, le défenseur, Carter Payne, est décédé ce samedi soir dans un accident de la route à l’âge de 20 ans, comme l’annonce la Barça Residency Academy sur Twitter: "Nous sommes dévastés par la perte tragique de l’un des nôtres, l’étudiant du Barça Carter Payne. Carter était un frère, un coéquipier et un athlète extraordinaire qui nous manquera beaucoup. Nous envoyons notre amour et notre soutien à la famille et aux amis de Carter pendant cette période extrêmement difficile".

Fauché par un véhicule qui a pris la fuite

Le média local WTOC apprend que le joueur a été heurté par un véhicule qui a pris la fuite alors qu’il était sur un scooter électrique à Statesboro, dans l’état de Géorgie, vers 1h du matin. Après avoir été transporté par avion à l’hôpital, il n’a pas survécu. Membre de l’académie blaugrana qui a ouvert ses portes en 2017, Payne évoluait dans l’équipe réserve du Tormenta FC en USL League Two, la quatrième division américaine.

Ce dimanche, son club a annoncé la création du Carter Payne Fund en sa mémoire. Les fonds récoltés seront reversés à sa famille et serviront au financement d’une bourse pour un joueur de l’académie chaque année à la partir de la saison prochaine.