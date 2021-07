Barça: un maillot extérieur "représentant la lutte pour l'égalité des sexes"

Le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Un maillot de couleur mauve "en faveur de la diversité et de l'autonomisation des femmes".

Les Blaugrana porteront un maillot de couleur mauve la saison prochaine lors des matchs à l’extérieur. Sur cette nouvelle tunique, on retrouve deux bandes verticales rouge et bleu faisant référence aux couleurs habituelles du club. Dans le dos, on retrouve les couleurs du drapeau catalan.

Le FC Barcelone explique sur ses médias que ce maillot "veut envoyer un message en faveur de la diversité et de l'autonomisation des femmes. Parier sur un mauve comme protagoniste, représentant la lutte pour l'égalité des sexes, et en gardant les couleurs bleu et écarlate dans les bandes verticales latérales."

Accord de principe trouvé avec Lionel Messi

Par ailleurs, après de longues négociations, le FC Barcelone aurait enfin trouvé, selon la presse catalane, un accord de principe avec Lionel Messi récent vainqueur de la Copa America pour une prolongation de contrat. L’Argentin, âgé de 34 ans, signerait un contrat de cinq ans et réduirait son salaire de 50 %. A l’inverse Antoine Griezmann devrait quitter la Catalogne et rejoindre son ancien club, l’Atlético de Madrid, Saul Niguez faisant le chemin inverse. Le Barça débutera sa saison le dimanche 15 août contre la Real Sociedad à domicile.