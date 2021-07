Mercato: Messi et le Barça auraient un accord de principe pour une prolongation

Selon la presse catalane, Lionel Messi et le Barça ont trouvé un accord de principe pour la prolongation de la star argentine. Le sextuple Ballon d'or devrait signer un nouveau bail de cinq ans.

Si l'info se confirme, Lionel Messi (34 ans) pourrait bien terminer sa carrière au FC Barcelone, là où tout a commencé chez les pros en 2004. D'après la presse catalane, notamment Sport, l'Esportiu et Mundo Deportivo, l'attaquant argentin - officiellement libre depuis le 1er juillet - a trouvé un accord avec le club blaugrana pour signer un nouveau contrat... de cinq ans, qui le conduirait ainsi jusqu'en 2026, année de ses 39 ans.

D'après Sport, rien n'est encore signé, et quelques détails restent à régler du côté des avocats. Mais le quotidien explique que les choses sont "très avancées", et que l'officialisation pourrait tomber à la fin du mois de juillet, Messi étant de toute manière en vacances après avoir remporté la Copa America le week-end passé.

Il ne jouera probablement pas cinq saisons de plus

Le journal précise que le sextuple Ballon d'or - qui touchait environ 138 millions d'euros bruts par an - aurait accepté une diminution de salaire de 50%, et que son nouveau contrat comporterait une clause libératoire suffisamment dissuasive pour les clubs rivaux.

Reste tout de même à savoir si Messi, qui avait été annoncé proche de l'Inter Miami, jouera encore cinq saisons de plus. A priori, non. L'Esportiu explique que la Pulga pourrait raccrocher à la fin de la saison 2022-2023, après la Coupe du monde au Qatar, et Mundo Deportivo est sur une ligne similaire, en indiquant que le joueur pourrait se reconvertir comme ambassadeur du club, peut-être aux Etats-Unis, avant 2026. Mais s'il veut continuer, il en aura en tout cas la possibilité.