Barça: un nouveau record de précocité pour Lamine Yamal, titulaire face à Cadix

Vainqueur de Cadix ce dimanche (2-0) lors de la deuxième journée de Liga, le FC Barcelone a pu compter sur Lamine Yamal, titulaire pour l'occasion. A 16 ans et 38 jours, l'Espagnol est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à être aligné au coup d'envoi lors d'un match de Liga.

Record battu pour Lamine Yamal. Ce dimanche, l'ailier espagnol a été titularisé par Xavi lors de la victoire du FC Barcelone (2-0) face à Cadix lors de la deuxième journée de Liga. Seulement âgé de 16 ans et 38 jours, le joueur formé par la Masia est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du championnat espagnol et par conséquent du club catalan.

"Un joueur très mature pour son âge", vante Xavi

Lors du nul face à Getafe (0-0) pour le coup d'envoi de la saison, Yamal avait joué 14 minutes. Avec le départ d'Ousmane Dembélé au PSG et la suspension de Raphinha, le jeune prodige a été propulsé sur le devant de la scène. Intenable sur son côté droit, le gaucher a été à l'origine de la plupart des occasions franches de son équipe. Il est passé près de s'offrir un premier but et des débuts de rêve à plusieurs reprises, ses frappes enroulées ayant été stoppées par Ledesma (29e, 46e).

A 15 ans et 290 jours, Lamine Yamal était déjà devenu fin avril le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match officiel avec le FC Barcelone. "C'est un joueur très mature pour son âge. Un joueur qui peut faire la différence", a déclaré Xavi en conférence de presse à propos du jeune espagnol après la rencontre face à Cadix. "Ce n'est pas facile de jouer au Barça à 16 ans, mais il est très bien préparé pour aider l'équipe".

Lamine Yamal est resté cette fois 85 minutes sur le terrain, remplacé alors par Ferran Torres. Son remplaçant a marqué le but du break (90+4e) pour les Catalans, quelques minutes après l'ouverture du score de Pedri (83e) sur une passe de la recrue Ilkay Gündogan. Dimanche prochain, l'équipe blaugrana se déplacera sur le terrain de Villarreal pour la suite du championnat.