Mercato: le Barça accélère sur le prêt de Joao Felix

Le FC Barcelone serait en négociations avancées pour obtenir le prêt de Joao Felix (23 ans), attaquant de l’Atlético de Madrid, selon Sky Sport Italia. Le joueur a récemment clamé son rêve de jouer en Catalogne.

Le souhait de Joao Felix (23 ans) est proche de se réaliser. Selon les informations du journaliste de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le FC Barcelone est en discussions avec l’Atlético de Madrid pour obtenir le prêt du milieu offensif. Les Catalans devraient verser entre 7 et 8 millions d’euros dans l’opération.

"Mon rêve depuis que je suis enfant"

Prêté à Chelsea entre janvier et juin, l’ancien joueur de Benfica n’a pas convaincu en Angleterre. A son retour, il a alors clamé son rêve de porter les couleurs du FC Barcelone. "J'adorerais jouer pour le Barça, avait-il déclaré dans une interview. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Ça a toujours été mon premier choix et j'adorerais rejoindre le Barça."

Ses propos ont provoqué la colère des supporters de l’Atlético de Madrid qui l’ont violemment manifestée, lundi lors de la réception de Grenade (3-1). Son nom a été hué à l’annonce de la composition des équipes avant que le joueur ne soit copieusement insulté pendant le décrassage à l’issue de la rencontre. Joao Felix n’a jamais convaincu avec les Colchoneros depuis son transfert contre 130 millions d’euros en 2019. Diego Simeone, entraîneur madrilène, l’avait convoqué dans le groupe pour la reprise de la saison tout en le reléguant dans la hiérarchie offensive derrière Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Memphis Depay et Angel Correa.

Sa situation à l’Atlético semblait intenable entre l’aversion du public et ses déclarations polémiques. En mars, il avait ainsi adressé une pique au style de jeu de Diego Simeone alors qu’il était prêté à Chelsea. "La façon dont les équipes jouent en Liga ou en Premier League est totalement différente, avait-il confié. Chelsea est une équipe qui aime attaquer, avoir le ballon, dominer le jeu. C'est le jeu que j'aime pratiquer. Ici, je suis plus libre de mes mouvements sur le terrain : c'est comme ça que je veux jouer et j'adore ça!"