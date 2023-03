Barça: Xavi entretient le flou sur son avenir au club et fixe ses conditions

L'entraîneur du Barça Xavi ne veut pas entendre parler d'une prolongation tant que la saison n'est pas terminée. Un titre de champion pour le convaincre de renouveler son contrat. Sinon...

Xavi Hernandez n’a pas tardé à répondre à la main tendue de son président Joan Laporta, qui s’était déclaré mardi favorable à la prolongation de l’entraîneur catalan. Sauf que ce dernier a remis sa décision à plus tard, affirmant que les résultats obtenus en fin de saison conditionneront la suite. Cette saison, le Barça, bien qu'éliminé en Ligue des champions dès la phase de poules puis dès les barrages en Ligue Europa, trône en tête du championnat espagnol avec une confortable avance de 9 points sur le Real Madrid, qu'il a en plus battu jeudi dernier en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

"Je serais au Barça pour le reste de ma vie, c'est ma maison, mais je dépends des résultats, a expliqué Xavi. Jan est mon ami. Le Barça a beaucoup de chance d'avoir un président comme lui. C'est un homme qui l'on peut compter et il va droit au but. Pour moi, c'est un ami. Ce n'est pas une question d'argent ou d'années de contrat, mais je veux que le club aille bien. Le jour où j'aurai l'impression de ne pas convaincre les joueurs, je rentrerai chez moi. D'abord, les résultats. Ensuite, nous parlerons de mon avenir." Au Barça comme au Real Madrid, l’exigence est si élevée que l’expérience peut vite tourner au calvaire, même pour une idole du club comme Xavi, milieu emblématique de l’ère Guardiola.

Laporta: "Il faut le renouveler"

"Je suis constamment jugée et critiquée. C'est difficile, j'ai une famille et des enfants en bas âge. Il y a beaucoup de moments où ce n'est pas payant d'être entraîneur du Barça, admet Xavi. Et encore plus si vous êtes un culé comme moi. C'est très dur quand on vous dit que vous n'êtes pas bon ou que vous n'avez pas de personnalité. Parfois, vous n'entendez pas les critiques et vous recevez un appel d'un ami qui vous dit qu'ils sont en train de vous tuer. Les pires jours de ma vie ont été ceux où j'étais entraîneur du Barça. Je me suis souvent demandé si cela en valait la peine. Je n'ai besoin de rien financièrement... mais je suis le Barça et je veux aider le club.”

Moins critique que peuvent l’être parfois les supporters du club blaugrana, Joan Laporta a estimé que Xavi réussissait jusqu’à maintenant “un excellent travail” à la tête de l’équipe. "Il faut le renouveler (son contrat) car il s'y est risqué, il connaît la maison et défend le vrai style du Barça", a-t-il poursuivi à propos de l'ex-milieu de terrain emblématique du Barça, devenu son entraîneur en novembre 2021 lorsqu'il a succédé à Ronald Koeman. "C'est un homme qui ne demande pas l'impossible, qui ne fait pas de folies (d'un point de vue financier) et qui comprend la situation du club", a ajouté le dirigeant à propos de Xavi, dont l'actuel contrat court jusqu'à juin 2024 .