Barça: Laporta veut prolonger Xavi

Lors d'un colloque organisé ce mardi, le président du FC Barcelone a affirmé avoir l'intention de prolonger le contrat de Xavi. L'entraîneur catalan est actuellement engagé jusqu'en juin 2024.

"Oui, je l'ai déjà envisagé, même si nous ne gagnons pas la Liga. Je l'ai dit à Xavi, mais il insiste sur le fait que si nous ne gagnons pas.... Mais je veux lui transmettre un message de calme. Nous devons le reconduire parce qu'il connaît le club et qu'il défend le style authentique du Barça. (...) Il ne demande pas de folies et il comprend la situation du club", a déclaré Joan Laporta, selon la retranscription de Mundo Deportivo.

Éliminé de la Ligue des champions puis de la Ligue Europa, Xavi est en revanche bien parti pour remporter le championnat. Le Barça, après 24 journées, compte neuf points d'avance sur le Real Madrid. L'équipe fait preuve d'une solidité remarquable sur les terrains espagnols, avec seulement huit buts encaissés.

Bientôt une offre pour Busquets

Par ailleurs, Joan Laporta a aussi fait savoir qu'une prolongation de Sergio Busquets est égaleament à l'étude. Le milieu de terrain de 34 ans est en fin de contrat et son nom circule notamment à l'Inter Miami.

"C'est une personne fondamentale dans le vestiaire, a déclaré le dirigeant. Xavi veut qu'il continue et il réfléchit à ce qu'il va faire. Il a d'autres offres pour poursuivre sa carrière à un autre niveau, des offres importantes. En tant que personne et père de famille, il le comprend. Nous n'avons pas fait de proposition ferme, mais nous le ferons bientôt. Nous voulons qu'il continue une année de plus".