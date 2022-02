Barça: Xavi prêt à faire rejouer Ousmane Dembélé contre l'Atlético

Selon Sport, l’entraîneur du Barça Xavi veut réintégrer Ousmane Dembélé, écarté pour ne pas avoir quitté le club mercato d’hiver. Avant le choc face à l’Atlético de Madrid dimanche lors de la 23e journée de Liga, le technicien aurait réussi à convaincre son président Joan Laporta de la nécessité de faire jouer le Français en raison des objectifs du club pour cette fin de saison.

Le retour à la compétition d’Ousmane Dembélé se précise. Puisqu’on n’est plus à un rebondissement près dans ce feuilleton, il faut se préparer au come-back de l’attaquant français ce week-end. Mais un petit rappel des faits s’impose. En fin de contrat, le champion du monde n’a pas prolongé. Après lui avoir fait manquer les deux derniers matchs des Blaugrana, le président Joan Laporta a menacé d’écarter le Français jusqu’à la fin de la saison s’il n’acceptait pas un transfert au mercato d’hiver. Or Dembélé est resté inflexible. Et est resté au Barça.

Après la clôture du marché des transferts, Laporta a assoupli son discours au sujet du joueur de 24 ans: "C'est au coach de décider", si Dembélé peut rejouer a-t-il déclaré mercredi lors de la présentation d'Adama Traoré.

Dans le groupe face à l'Atlético?

Selon le quotidien catalan Sport, il semblerait que le coach du Barça ait fait son choix. Xavi aurait informé son président de sa volonté de réintégrer le champion du monde afin de pouvoir compter sur lui pour la fin de saison. Dans une situation sportive très délicate (le club n’occupe que la 5eme place de Liga), Xavi souhaiterait s’appuyer sur ses meilleurs joueurs pour retrouver une place sur le podium.

Un avis sans doute partagé par le vestiaire. En tout cas par un de ces cadres, Daniel Alves : "Tant qu’il est au Barça, tant qu’il porte le maillot du Barça, il faut le défendre, a déclaré le Brésilien, cité par Mundo Deportivo. S’il part à la fin de la saison, il reste encore cinq mois et il faut profiter du fait qu’il est là."

Le suspense sur le possible retour de Dembélé pourrait se terminer ce samedi. Xavi dévoilera son groupe pour le choc face à l’Atlético de Madrid dimanche au Camp Nou (16h15). Si le Français est présent dans la liste, une autre question se posera : quel accueil lui réserveront les supporters du Barça ? D’après Sport, il s'annonce très, très épicé...