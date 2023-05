Barça: Xavi veut une haie d'honneur de l'Espanyol en cas de sacre ce week-end

En cas de titre à fêter pour le Barça sur la pelouse de l'Espanyol, Xavi espère que le rival de la ville fera preuve de respect en faisant une haie d'honneur.

En cas de sacre du FC Barcelone, y aura-t-il une haie d'honneur de la part de l'Espanyol? Compte tenu de la rivalité entre les deux clubs, qui s'affrontent ce dimanche (21h) pour la 34e journée de Liga au RCDE Stadium, la question peut se poser. Mais pas pour Xavi. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du Barça a clairement fait savoir qu'il s'attend à ce que son adversaire respecte la tradition de ce qui est appelé "pasillo" en Espagne.

"Vous connaissez mon opinion sur les haies d'honneur. Pour moi, ce sont des actes de respect et d'admiration pour le vainqueur. Il faut qu'il se passe beaucoup de choses pour que l'Espanyol puisse faire le pasillo pour nous. Mais moi, je le ferais toujours. C'est une question d'esprit sportif", a déclaré Xavi.

Le Barça peut être sacré sans jouer

Le FC Barcelone compte 13 points d'avance sur son dauphin, l'Atlético de Madrid, avant les matchs du week-end. Une victoire lui suffit pour être déclaré champion. En cas de nul ou de défaite, il faudra que l'Atlético (qui affronte Elche) et le Real (face à Getafe) ne s'imposent pas.

"Pour moi, gagner le championnat est bien plus important, a ajouté Xavi dans le prolongement de sa réponse sur la haie d'honneur. Peu importe où et contre qui. Pour les Culés, ce sera certainement un plus, mais de l'intérieur, nous valorisons surtout le travail général de toute la saison".

"Je suis très motivé par la possibilité de gagner le championnat. Nous voulons vraiment le gagner. Pour moi, ce serait une étape importante dans ma carrière d'entraîneur, mais le plus important est que le club continue à se reconstruire et, entre-temps, remporte des titres comme la Supercoupe et la Liga", a conclu Xavi.