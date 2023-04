Barçagate: "L’affaire Negreira me semble être la plus grave de l’histoire du foot espagnol", juge Tebas

Invité exceptionnel de l’After jeudi sur RMC, le patron de la Liga, Javier Tebas, admet que les suspicions de corruption d’arbitres qui frappent le Barça dans l’affaire Negreira sont extrêmement graves et néfastes pour le football espagnol.

Javier Tebas se serait bien passé de cette affaire… Si le FC Barcelone fonce vers le titre de champion d’Espagne, le géant catalan est embourbé dans l’affaire Negreira. Le patron de la Liga doit gérer le Barçagate. Des soupçons de corruption planent au-dessus du FC Barcelone après les révélations sur des versements d'argent à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol.

Alors que la justice espagnole et l’UEFA enquêtent, Javier Tebas ne veut surtout pas minimiser cette affaire : "L’affaire Negreira me semble être la plus grave de l’histoire du foot espagnol depuis que je le suit", a soufflé le patron de la Liga, invité exceptionnel de l’After, jeudi sur RMC.

"Je suis très inquiet pour l’image que cela va donner du football espagnol"

Et de poursuivre : "C’est très grave qu’un club puisse payer pendant 18 ans le vice-président des arbitres, quel que soit l’objectif de ce paiement. Malheureusement au niveau sportif, les choses sont prescrites donc nous ne pouvons rien faire mais sur le plan pénal, nous pouvons aller beaucoup plus loin. D’ailleurs la Liga s’est portée partie civile dans cette affaire. Et 48 heures après la sortie de cette affaire, nous avons communiqué notre inquiétude à l’UEFA et les informations que nous avions. Concernant l’UEFA, il n’y a pas de prescription. On va voir ce qu’il va se passer mais je suis très inquiet pour l’image que cela va donner du football espagnol. C’est vraiment très grave. Je serais encore plus inquiet si nous n’avions pas pris le taureau par les cornes. Nous voulons aller jusqu’au bout dans cette affaire qui, j’insiste, est très grave et très mauvaise pour l’image du foot espagnol", conclut Javier Tebas sur RMC.