PSG: la mise au point de Tebas sur sa relation tendue avec Al-Khelaïfi

Invité exceptionnel de l’After jeudi sur RMC, le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé que ses rapports avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sont toujours tièdes.

Ce n’est pas un secret, Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas les meilleurs amis du monde. Depuis qu'il est à la tête de la Liga, l'Espagnol n’a jamais manqué une occasion d’envoyer une banderille au président du PSG.

Javier Tebas reproche notamment au dirigeant du club parisien de "bousiller le football", à travers sa politique et ses dépenses XXL assurées par QSI. Invité exceptionnel de l’After jeudi soir, il a accepté de s’exprimer sur ses rapports avec le Qatarien.

"Le modèle qu’il veut pour le football européen est très différent de celui que je défends"

"Si vous entendez par relation le fait d’aller boire un Coca ou un café ensemble, non, ce n’est pas notre relation, a confié Javier Tebas sur RMC. On se rencontre à travers des organismes ou des réunions internationales… Il n’y a pas plus que ça comme relation. Le modèle qu’il veut pour le football européen est très différent de celui que je défends. Et que défend la majorité des clubs espagnols. Et parmi ces clubs, j’inclus le Real et le Barça."