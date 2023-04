Barçagate: Laporta dénonce une "gigantesque campagne de diffamation"

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est exprimé lundi sur l’affaire Negreira et les suspicions de corruption avec le corps arbitral. Le patron du Barça dément fermement toute tricherie et dénonce une "gigantesque campagne de diffamation."

C’est une prise de parole qui était très attendue. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait promis de s’expliquer ce lundi sur les suspicions de corruption qui visent son club. La justice espagnole enquête sur le versement de plus de 7,3 millions d'euros effectué par le club catalan à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et ex-vice-président du comité technique arbitral de la fédération espagnole entre 1994 et 2018, en échange de conseils sur des questions arbitrales. Depuis les révélations des médias espagnols début février, le Barça tente de se défendre. Par la voix de son patron, il l’a fait avec virulence lundi lors d’une conférence de presse.

"Le club n'a jamais rien fait pour influencer les arbitres ou les résultats"

"Le Barça n'a jamais mené aucune action avec l'intention de faire tourner une compétition en sa faveur. Le club n'a jamais rien fait pour influencer les arbitres ou les résultats." Laporta dénonce une "campagne orchestrée contre le prestige de l’entité." Selon lui, "le parquet n'a pas été en mesure de démontrer que les versements effectués aux sociétés liées à M. Negreira pouvaient influencer les nominations arbitrales ou les résultats sportifs. Ils n'ont pas pu le faire car ce n'était pas possible."

Et de contre-attaquer : "Les supporters de Barcelone subissent une gigantesque campagne de diffamation pour des conclusions diffamatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tout au long de nos 123 ans, le Barça a été un modèle de fair-play sur et en dehors du terrain", assure le patron blaugrana.