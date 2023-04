EN DIRECT - Barçagate: Laporta dénonce une "gigantesque campagne de diffamation"

"En tant que plus haut représentant du FC Barcelone, je m'adresse aux supporters du Barça et à l'opinion publique pour donner des explications sur le 'cas Negreira'. C'est un sujet qui nécessite une profonde réflexion en raison de la polémique qu'il a suscitée. Les supporters de Barcelone subissent une gigantesque campagne de diffamation pour des conclusions diffamatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tout au long de nos 123 ans, le Barça a été un modèle de fair-play sur et en dehors du terrain. Nous avons beaucoup contribué au football et au sport. Nous avons gagné pendant des décennies et nous continuons gagner grâce à l'effort, aux connaissances et au talent de nos joueurs, entraîneurs et travailleurs".