Belgique: Martinez croit encore au retour du grand Hazard

Depuis son arrivée en 2019 au Real Madrid, Eden Hazard (30 ans) n’a jamais réussi à se montrer aussi indispensable qu’il l’était à Chelsea. Mais l’attaquant belge peut toujours compter sur le soutien de son sélectionneur Roberto Martinez qui dans une interview à AS a affirmé que "la meilleure version d’Hazard" était à venir.

Entre blessures et rares coups d’éclats, l’aventure d’Eden Hazard (30 ans) au Real Madrid n’est pas une partie de plaisir. Désireux de franchir un cap après sept belles années du côté de Chelsea, l’attaquant belge n’arrive ni à enchainer les buts, ni les matchs. Des difficultés dont son sélectionneur en Belgique, Roberto Martinez, est conscient: "Eden a vécu deux années très dures avec les blessures. C’est dommage de ne pas avoir vu Eden heureux ou jouer davantage ces deux dernières années. Il n’a pas été en mesure d’être à son meilleur niveau à Madrid et le grand potentiel qu’il a n’a pas été vu", a-t-il admis dans une interview accordée à AS.

"Ce n’est qu’une question de temps avant de voir la meilleure version de Hazard en Espagne"

Malgré ces difficultés, Roberto Martinez demeure convaincu que le réveil de l’attaquant aux 7 apparitions en championnat, pour 0 but et 1 passe décisive cette saison, ne devrait plus tarder: "Sur le plan humain on peut faire confiance à Eden et sur le plan football il n’y a pas de débat. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir la meilleure version de Hazard en Espagne" a-t-il confié.

En tout cas, le sélectionneur belge ne compte pas se passer du talentueux ailier qui demeurera un élément à surveiller pour les Bleus de Didier Deschamps qui croiseront son chemin lors de la demi-finale de la Ligue des Nations ce jeudi 7 octobre (20h45): "C’est un leader, le capitaine de la Belgique, et il a eu une grande influence dans cette équipe", a-t-il conclu.