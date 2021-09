Liga: le Real Madrid commence à s’impatienter avec Eden Hazard

Deux ans après son arrivée au Real Madrid, l’attaquant belge n’a toujours pas convaincu, entre blessures à répétition et méforme. Au sein du club espagnol, son cas commence à susciter certaines crispations.

Le mystère Hazard. On pourrait presque parler de malaise Hazard. Au Real Madrid, on attend toujours de voir les folles chevauchée et les buts de celui qui enflammait Stamford Bridge avec Chelsea. Arrivé au Real il y a deux ans contre plus de 100 millions d’euros, l’ancien Lillois âgé de 30 ans n’a encore jamais réussi à s’affirmer dans le plus grand club du monde. Pour sa défense, Hazard n’a pas été épargné par les blessures : "J’ai cassé trois fois ma cheville, elle ne sera plus jamais la même qu’il y a dix ans. Il faut faire avec, confiait-il cet été durant l'Euro 2021. Mais douter de mes qualités non, je sais que si je suis en forme. Je sais ce que je peux faire." Les socios du Real attendent toujours de voir...

Des stats insuffisantes

Car Hazard n’a jamais réussi à convaincre même quand il a été en pleine possession de ses moyens. Ni sous les ordres de Zinédine Zidane, ni avec Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, ses statistiques se résument à une passe décisive en sept matchs officiels. Si sa moyenne de but par match était passée de 0,25 à 0,3 du Losc à Chelsea, elle a chuté à 0,1 chez les Merengue.

Encore trois ans de contrat

Des stats insuffisantes, un coup de rein porté disparu, voilà pourquoi Eden Hazard commence à faire grincer des dents au Real Madrid, indique Marca qui lui consacre une double page ce jeudi, deux jours après la victoire surprise du Sheriff Tiraspol en Ligue des champions (2-1). Que ce soit au sein du club ou des supporters, on commence à perdre patience avec le Belge, dont le contrat expire en 2024. Cette méforme pourrait néanmoins faire le bonheur des Bleus qui retrouveront Eden Hazard (114 sélections) dans une semaine lors de la demi-finale de Ligue des Nations France-Belgique à Turin.