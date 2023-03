"C'est de la merde": Kroos déteste le maillot actuel du Real Madrid

Dans le dernier épisode du podcast qu'il produit avec son frère, Toni Kroos explique pourquoi il ne supporte pas le maillot qu'il porte cette saison avec le Real Madrid.

Dans un monde du football toujours plus aseptisé, le podcast lancé il y a quelques années par Toni Kroos et son frère Felix – intitulé Einfach mal luppen - sort aisément du lot. Pas franchement adepte de la langue de bois, le milieu du Real Madrid en profite pour s’exprimer sans contrainte. Sur des thématiques variées, même si l’actualité du football revient toujours au cœur des discussions.

"Ils sont laids et inconfortables"

Dans le dernier épisode, le duo se lance ainsi dans un débat sur les maillots. Avec un avis très tranché du champion du monde 2014, pas fan du tout de la tunique portée cette saison par les Merengues. "On a encore un maillot avec un col. Ce n’est pas un maillot de football. A tous les designers : c’est de la grosse merde, ça craint. Les maillots à cols ne sont pas beaux, ils sont laids et inconfortables. Si on ajoute quelques boutons, on se retrouve à jouer en chemise ?", lâche-t-il, dans des propos rapportés par le média allemand Sport1.

On l’a compris, Kroos exhorte les fabricants de maillots et les sponsors - à commencer par Adidas, équipementier officiel du Real, qui appréciera sa sortie - à stopper les tuniques avec cols, qui ressemblent selon lui davantage à des polos. "Le plus beau maillot avec lequel j’ai joué, c’est celui de la saison 2019-2020, a-t-il ajouté. Ne pas gagner de titre avec ce maillot aurait été irrespectueux." Cette saison-là, Kroos et le Real avaient échoué dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais ils avaient remporté la Liga devant le Barça et l’Atlético. Sans col sur le maillot.