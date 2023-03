Real: Ancelotti prend la défense de Benzema face aux récentes critiques

A la peine lors de ses deux derniers matchs contre l'Atlético et le Barça, Karim Benzema peut compter sur le soutien de Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid lui a réitéré sa confiance.

Deux matchs sans marquer, et voilà le retour des critiques. C’est la dure règle du haut niveau et Karim Benzema ne fait pas exception. Parce qu’il a déçu contre l’Atlético en championnat (1-1), puis lors de la défaite face au Barça en demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-0), le Ballon d’or de 35 ans se retrouve dans le viseur de la presse madrilène.

"Pas possible d'être au top à chaque match"

Ce samedi, le quotidien As s’est montré sans pitié : "Il est encore loin de son niveau de l’année dernière et alimente la discussion sur la nécessité de signer un autre buteur l'été prochain. (…) Benzema a déjà raté 12 matchs à cause de problèmes physiques différents (en plus de la Coupe du monde au Qatar) et il ne retrouve pas son niveau, faute de continuité et probablement aussi parce que les années passent pour tout le monde." Un constat que ne partage pas Carlo Ancelotti.

Présent ce samedi en conférence de presse, à la veille de défier le Betis à l’occasion de la 24e journée de Liga, l’entraîneur du Real en a profité pour défendre son capitaine. "Ce n'est pas possible d'être au top à chaque match !", a réagi l’Italien. Et de développer: "Karim ne m'inquiète pas, car je vois qu’il est bien, en bonne condition physique, certainement mieux que lors de la première partie de la saison. Offensivement, nous nous en sortons très bien, nous avons la meilleure attaque du championnat. Il a échoué à certains moments précis, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème offensif. Nous avons marqué cinq buts à Anfield."

Contre Liverpool, Benzema avait signé un doublé pour participer à la remontada du Real (5-2), le 21 février, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. L’ancien Lyonnais était alors encensé, comme après avoir marqué dix jours plus tôt lors de victoire contre Al-Hilal (5-3) en finale du Mondial des clubs. A lui de rappeler qu’il n’a rien perdu de ses qualités dès ce week-end pour permettre aux siens de rester au contact du Barça dans la lutte pour le titre.