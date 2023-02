Real Madrid: Kroos estime que la Super League "mérite une seconde chance"

Toni Kroos a apporté un soutien un peu inattendu à la Super League cette semaine. Le joueur du Real Madrid, club membre de ce projet, a invité le football européen à y réfléchir sérieusement.

Après un projet mort-né en 2021, la Super League a effectué un retour fracassant. Début février, l’entreprise A22 a partagé une nouvelle version de son projet de compétition. Plus ouverte avec quatre divisions et une volonté de récompenser le mérite sportif, cette Super League 2.0 espère convaincre les acteurs du foot de rejoindre le mouvement. Joueur du Real Madrid, club fondateur et toujours impliqué dans le projet, Toni Kroos semble accepter l’idée d’une refonte des compétitions européennes.

"Je pense que nous verrons la Super League. Et je le crois pour plusieurs raisons, a estimé le milieu allemand auprès du podcast Einfach mal Luppen et cité par le Daily Mail. L'idée de la Super League a changé et mérite d'être entendue."

"L'UEFA n’est pas un bon Samaritain"

Soucieux d’écouter les arguments et les propositions de la Super League dans sa refonte du football continental, Toni Kroos semble surtout vouloir s’en prendre au monopole de l’UEFA. Selon le champion du monde 2014, l’instance présidée par Aleksander Ceferin n’a rien d’une œuvre de charité. A ses yeux, c’est une entreprise comme peut aussi l’être le promoteur de la Super League A22.

"Si vous regardez attentivement sous les deux angles, vous verrez que l'UEFA n'est en aucun cas un bon samaritain pour les fans de football, a encore indiqué le milieu de 33 ans. Vous verrez aussi que la Super League n'a pas l'intention, du moins dans la deuxième tentative, d'exclure une équipe, car il n'y aura pas membres fondateurs permanents."

Avant d’enchaîner: "C'est une compétition sportive, un tournoi ouvert, mais géré par les clubs et non par l'UEFA. Car ces clubs estiment qu'ils n'ont pas besoin de l'UEFA pour cela. Je pense que cela mérite au moins une chance."

Kroos espère relancer l’engouement pour le foot

Le protégé de Florentino Perez, président du Real Madrid particulièrement engagé dans la Super League, voit également dans cette compétition la possibilité de rajeunir et de donner un nouvel élan au football en Europe. A l’heure où un certain désintérêt touche son sport, Toni Kroos voit dans le projet une opportunité à saisir.

"On a déjà parlé de la perte de passion pour le football, je pense que la Super League a la possibilité d'inverser cette situation, a renchéri la star merengue. […] Il faut plus d'enthousiasme et d'émotion pour les matchs que nous pourrons voir. Car au final, ne nous leurrons pas, beaucoup de gens disent toujours: 'Qui veut voir le Real Madrid contre Manchester City chaque semaine?' Mais en avez-vous assez de regarder Federer contre Nadal encore et encore ? Je n’en ai pas assez. C'est mon opinion."