Celta Vigo: Santi Mina risque huit ans de prison pour agression sexuelle

Accusé d'agression sexuelle sur une femme, l'attaquant espagnol Santi Mina (Celta Vigo) sera jugé en mars prochain. Les faits se seraient produits en juin 2017 près d'une discothèque.

Après Benjamin Mendy et le défenseur portugais Ruben Semedo, c’est au tour de Santi Mina de faire face à des accusations d’agressions sexuelles. Selon plusieurs médias espagnols, dont les quotidiens Mundo Deportivo et Marca, l’attaquant du Celta Vigo (25 ans) sera jugé en mars 2022 par le tribunal d’Almeria, pendant trois jours, pour des faits qui se seraient produits en juin 2017, près d’une discothèque.

Il risque huit ans de prison

Selon le récit du parquet, il aurait fait pression sur une femme afin d’avoir des relations sexuelles avec elle, contre son gré. Il aurait "inséré son pénis dans la bouche de la plaignante, avant de la pousser sur le lit et d’introduire trois doigts dans son vagin", selon le récit du parquet. Il risque huit ans de prison avec interdiction d'approcher la victime présumée à moins de 500 mètres pendant dix ans. Un autre joueur, David Goldar, qui évolue à Ibiza (D2 espagnole) et qui était présent lors de cette soirée, devrait également comparaître devant la justice en mars prochain. Pour lui, le ministère public espagnol a toutefois demandé un non-lieu. De son côté, la victime présumée souffrirait de troubles chroniques liés à une situation de stress post-traumatique, et serait touchée par de graves symptômes anxieux.

Après quatre saisons passées à Valence, Santi Mina est revenu au Celta Vigo, son club formateur, en 2019. Buteur à douze reprises la saison dernière en championnat, il compte quatre sélections avec les Espoirs espagnols mais aucune avec la Roja.