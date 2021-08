Olympiacos: Semedo accusé de viol sur mineur et arrêté par la police

Le défenseur de l’Olympiacos, Ruben Semedo, est soupçonné d’un viol sur une jeune fille de 17 ans. L’international portugais de 27 ans a été arrêté par la police et se trouve en garde-à-vue ce lundi en Grèce.

En France et en Angleterre, les ennuis judiciaires de Benjamin Mendy défrayent la chronique. Le champion du monde 2018 est suspecté de plusieurs viols et se trouve actuellement en détention provisoire outre-Manche. En Grèce, c’est Ruben Semedo qui occupe l’actualité judico-sportive.

Le défenseur portugais de l’Olympiacos est détenu par la police dans une affaire de viol sur mineur et encourt une peine de prison s’il est reconnu coupable. Après la plainte d’une jeune fille de 17 ans et de ses parents dimanche, l’ancien joueur de Villarreal et du Sporting Portugal a été placé en garde-à-vue après l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui.

Présenté à la justice mardi

Accusé de viol par la jeune femme, Ruben Semedo va désormais attendre les résultats de l’enquête. En Grèce, la presse a commencé à dévoiler les premiers éléments de cette triste affaire. Selon le media hellène News 24/7, l’adolescente aurait rencontré le footballeur de 27 ans dans un bar de la ville d’Oropos.

La plaignante accuse l’international portugais (trois sélections) de l’avoir fait boire avant de l’inviter chez lui. Une fois à son domicile, Ruben Semedo aurait abusé d’elle sexuellement. Le défenseur de l’Olympiacos sera présenté mardi devant la justice.

Nouvelle affaire trouble pour Semedo

Ruben Semedo n’en est pas à son premier passage devant un juge. En 2018, lorsqu’il évoluait encore en Espagne, le coéquipier de Mathieu Valbuena et Yann M'Vila s’était déjà retrouvé au cœur d’une histoire trouble. Accusé d’enlèvement et de tentative de meurtre sur un individu, le défenseur avait finalement été relâché après un séjour en détention provisoire.

Le nom de Ruben Semedo est également apparu à plusieurs reprises dans les dossiers de la justice, notamment pour détention illégale d’armes. En novembre 2020, le portugais a aussi été sanctionné par l'Olympiacos après avoir participé à une fête avec deux coéquipiers malgré les restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Des déboires judiciaires qui l’ont privé d’un départ vers la Premier League pendant le mercato estival. En raison de son casier judiciaire, Ruben Semedo ne pouvait prétendre à un permis de travail en Angleterre et Wolverhampton n’a pu le recruter. Cette fois, ses nouveaux ennuis avec la justice pourraient bien lui coûter beaucoup plus qu’un transfert avorté. Si sa culpabilité est avérée, le Portugais encourt un long passage par la case prison.