"Cette semaine m'a rongé le cerveau": victime de cyberharcèlement pour un mauvais match, Nico Williams se confie

Victime de harcèlement sur les réseaux sociaux après ses deux occasions manquées face à Osasuna en demi-finale de Coupe du Roi, Nico Williams rejouait ce samedi pour la première fois, dans un match face à l'Espanyol. Auteur du but décisif d'une victoire 2-1, il est revenu sur cette semaine compliquée.

Nico Williams retrouve le sourire. Obligé de fermer son compte Instagram après les nombreux messages de haine, parfois racistes, reçus concernant deux loupés et l'élimination de l'Athletic Club en demi-finale de Coupe du Roi face à Osasuna, le petit frère Williams a marqué ce samedi le but de la victoire 2-1 face à l'Espanyol. Une façon de se remettre de ses émotions après une semaine compliquée.

"Je ne croyais plus en moi"

Son grand frère Inaki Williams avait d'abord ouvert le score pour les Leones sur un très beau contre conclu d'une frappe croisée et était immédiatement allé trouver Nico sur le banc au moment de célébrer. "Ça m'a tellement motivé que mon frère vienne me saluer après son but, raconte après le match le plus jeune des Williams au micro de GOL. Il sait mieux que quiconque combien j'ai été mal cette semaine, comment ça m'a rongé le cerveau au point que je ne croyais plus en moi. Avec ce câlin, je savais que je devais faire les choses bien, croire à nouveau en moi et j'ai fini par mettre ce but."

Nico Williams, laissé en dehors du XI par Ernesto Valverde, est entré en jeu à la 69e minute et a inscrit six minutes plus tard le but du 2-0, sur une belle frappe lobée venue de son couloir gauche. Le jeune international espagnol a immédiatement été félicité par son capitaine Iker Munian, célébrant en montrant sa tête, symbole de l'importance de son mental pour traverser cette période compliquée.

"Pour quelques uns qui n'ont aucune éducation"

Peu de temps avant, son nom avait été scandé par le public de Cornella au moment de son entrée, et ça n'a pas vraiment échappé au jeune de 20 ans, déjà auteur de 8 buts et 6 passes décisives cette saison. "Je tiens à remercier tous les supporters qui m'ont soutenu malgré l'élimination en demi-finale. C'est triste que pour quelques uns qui n'ont aucune éducation ce genre de choses arrivent. Mais je préfère garder en tête les gens qui m'ont soutenu, qui ont scandé mon nom ici ou à Bilbao. J'ai reçu des centaines de messages et je suis heureux de pouvoir les remercier avec ce but."

Nico Williams avait réouvert son compte Instagram juste avant le match de ce samedi, relayant notamment dans sa story une vidéo partagée par le club où on le voit signer des autographes à des supporters de l'Athletic le soutenant. Il avait déjà remercié le public à cette occasion, écrivant: "Merci à tous les supporters de l'Athletic pour votre soutien et le reste!"