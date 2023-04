Bilbao: Nico Williams ferme ses réseaux après une déferlante de messages insultants après son mauvais match

Nico Williams a décidé de clôturer son compte Instagram après avoir reçu une vague de messages hostiles, mardi soir, en marge de l’élimination de l’Athletic Bilbao face à Osasuna, en demi-finale de la Coupe du Roi. L’ailier espagnol de 20 ans a été pris pour cible par des supporters du club basque lui reprochant son manque d’efficacité.

Ras-le-bol. Nico Williams a pris une décision radicale face au déferlement de haine dont il a fait l’objet ces dernières heures sur les réseaux. L’ailier de l’Athletic Bilbao a décidé de fermer son compte Instagram après avoir reçu une vague de messages insultants. L’ailier de 20 ans a été pris en grippe par des supporters du club basque lui reprochant son manque d’efficacité lors de l’élimination face à Osasuna, mardi soir, en demi-finale de la Coupe du Roi. Après s’être incliné à l’aller, Bilbao a concédé le nul au terme d’un match retour conclu en prolongation (1-1). Une rencontre lors de laquelle Nico Williams a manqué plusieurs grosses occasions.

L’international espagnol (8 sélections, 1 but) a tout de même été applaudi par le public de San Mamès (qui enregistrait une affluence record en Coupe du Roi, avec 51.544 spectateurs) lors de son remplacement par Alex Berenguer (99e). Mais il a ensuite essuyé une pluie d’attaques sur Instagram. Il y a quelques jours, le natif de Pampelune (la ville du club d’Osasuna, où il a débuté sa formation) avait déjà clôturé son compte Twitter. Sans donner d’explications.

Inaki Williams: "Mon frère a un grand avenir devant lui"

Son grand frère et coéquipier Inaki Williams, qui a ouvert le score pour l’Athletic Bilbao à la demi-heure de jeu, a pris sa défense après la rencontre. "Je sais ce qui se passe quand on échoue et je sais ce que mon frère traverse. Dans la vie, on perd plus qu'on ne gagne et il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à travailler dur. Mon frère a un grand avenir devant lui et cette expérience lui servira d'apprentissage. Il est temps d'aller de l'avant", a expliqué le natif de Bilbao, qui a choisi de porter le maillot du Ghana (6 sélections).

Depuis le début de la saison, Nico Williams a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 33 apparitions avec l'Athletic Bilbao (toutes compétitions confondues), qu’il a rejoint à l’âge de 11 ans et où il est sous contrat jusqu’en 2024.