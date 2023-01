Coupe du monde des clubs: Tebas dénonce le projet de Gianni Infantino devant le TAS

Déterminé à abattre le projet d'une Coupe du monde des clubs à 32 équipes, le président de la Liga, Javier Tebas, a porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Javier Tebas met sa menace à exécution. Vent debout contre le projet d’extension de la Coupe du monde des clubs porté par la Fifa de Gianni Infantino, le patron de la Liga l’a dénoncé devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), rapporte la presse espagnole.

Le but ? Tenter de faire annuler la proposition d’augmenter le nombre d’équipes participantes à 32, car cela reviendrait à saturer le calendrier des clubs avec encore plus de matches. "Ces décisions prises unilatéralement et sans préavis sur le calendrier avec de nouveaux tournois internationaux endommagent de manière irréversible tout l'écosystème du football", a mis en garde la Liga.

"Alors que le calendrier est déjà surchargé, avec des compétitions de clubs nationales de longue date et des compétitions internationales en constante expansion, la décision de la FIFA crée un risque de congestion des matches, de nouvelles blessures de joueurs et de distorsion de l'équilibre compétitif", dénonçait déjà le syndicat mondial des ligues de football dans un communiqué publié en décembre qui faisait suite aux annonces de Gianni Infantino.

La tournoi sera organisé par le Maroc cette année

Le président de la Liga Javier Tebas, grand pourfendeur des nouveaux riches comme le PSG et Manchester City, qu'il accuse de fausser la concurrence en pratiquant le dopage financier, traîne un passif avec le TAS face auquel il a souvent perdu. En 2020, il n'avait pas hésite à remettre en question le rôle du TAS: "Nous devons réévaluer si le TAS est l'organe approprié pour faire appel des décisions institutionnelles dans le football. La Suisse est un pays avec une grande histoire d'arbitrage, le TAS n'est pas à la hauteur.

Si la requête de la Liga échoue à nouveau, la Coupe du monde des clubs 2025 sera organisée au mois de mars en poules de quatre équipes issues de différentes confédérations. En attendant, décalée en raison de la Coupe du monde au Qatar, la prochainé edition se tiendra au Maroc du 1 er au 11 février 2023.