Le syndicat mondial des ligues de football s'en prend à la Fifa après la refonte de la Coupe du monde des clubs

World League Football (WLF), le syndicat mondial des ligues de football dont la LFP fait notamment partie, a dénoncé vendredi les décisions prises "de manière unilatérale" par la Fifa avec notamment la refonte de la Coupe du monde des clubs.

En marge du dernier week-end de la Coupe du monde au Qatar, Gianni Infantino a annoncé la mise en place d’une Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025 se disputant tous les quatre ans. La refonte de cette compétition, décidée par la Fifa, n'est pas au goût de World League Football (WLF), le syndicat mondial des ligues de football dont la LFP fait notamment partie.

Dans un communiqué, le syndicat, qui comprend plus de 40 membres, dénonce des "conséquences dommageables pour l'économie du football et le bien-être des joueurs". "Ces décisions ont été prises de manière unilatérale sans consultation, et encore moins sans accord, avec ceux qui sont directement concernés par ces décisions: les ligues, leurs clubs membres, les joueurs et les supporters", poursuit WLF.

WLF demande "un processus transparent"

En parallèle de cette nouvelle version de la Coupe du monde des clubs, la Fifa, par l'intermédiaire de son président Infantino, a confirmé aussi réfléchir au format du prochain Mondial, en 2026. Si la compétition prévue dans trois pays (Etats-Unis, Canada, Mexique) doit accueillir 48 pays, le modèle du tournoi n'est pas encore totalement défini.

Initialement, la Coupe du monde à 48 devait proposer des poules de 3 équipes. Mais l'instance penserait à rester sur des groupes de 4, ce qui donnerait "beaucoup plus de matchs". "Le calendrier étant déjà surchargé, avec des compétitions nationales de clubs de longue date et des compétitions internationales en constante expansion, la décision de la Fifa crée un risque de congestion des rencontres, de nouvelles blessures de joueurs et de distorsion de l'équilibre compétitif", souligne le syndicat.

WLF pointe ainsi "l'empilement de matchs appartenant à la FIFA et n'impliquant que le 1% des meilleurs joueurs". Le syndicat demande "un processus transparent" en outre pour "les décisions relatives au calendrier et aux compétitions, qui doivent impliquer des accords significatifs avec les ligues." Une réunion de WLF aura lieu en janvier pour "évaluer l'impact" sur les différents calendriers à l'échelle nationale.