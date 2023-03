Espagne: Ceballos et Gavi forcés de s'excuser après s'être accrochés lors de Barça-Real

Dani Ceballos et Gavi, qui se sont accrochés lors du match Barça-Real en championnat, ont dû s'expliquer en équipe d'Espagne sur ordre de leur nouveau sélectionneur.

Comme s'ils étaient à l'école, Dani Ceballos et Gavi ont été sommés de faire la paix. Quarante-huit heures après leur accrochage lors du Clasico, le milieu de terrain madrilène révèle dans une interview que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente leur a demandé de se parler pour passer à autre chose. Histoire que l'équipe d'Espagne ne pâtisse pas de leur états d'âme.

"Le sélectionneur nous a dit d'en parler et c'est ce que nous avons fait. (...) Tout s'est arrangé. Tout ce qu'il se passe sur le terrain reste sur le terrain. Il faut aller dans la même direction. S'il n'y a pas de bonne ambiance et de bonnes vibrations, je ne vais pas courir pour lui et il ne m'aidera pas. Il faut qu'on mette cela de côté. Nous sommes maintenant coéquipiers", a déclaré Dani Ceballos dans des propos retranscrits par Marca.

Lors du match remporté 2-1 par le FC Barcelone contre le Real Madrid, Gavi a fait scandale avec une grossière faute d'antijeu contre Dani Ceballos. Le jeune milieu du Barça s'est permis de mettre un gros tampon sans raison à son adversaire, alors que le jeu se trouvait bien plus loin. Un geste qui peut s'expliquer par un désir de vengeance après une prise de bec survenue quelques minutes plus tôt entre Ceballos et Robert Lewandowski.

"Nous sommes très chauds"

Si Dani Ceballos est prêt à oublier cet épisode, c'est peut-être parce que les deux hommes sont originaires d'Andalousie: "Nous venons de deux villages voisins. Il vit à dix kilomètres de chez moi. Vous savez comment nous sommes dans le Sud. Nous sommes très chauds".

L'Espagne débute sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec la réception, samedi, de la Norvège. Pour ce qui est aussi son premier rassemblement depuis le départ de Luis Enrique, la Roja devra ensuite faire face à l'Écosse à Glasgow (28/03).