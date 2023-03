Barça-Real: hors-jeu, rouge contre Gavi… la presse madrilène agacée par l’arbitrage du Clasico

La presse madrilène s’interroge sur le hors-jeu pour quelques millimètres de Marco Asensio et peste contre la mansuétude à l’égard de Gavi lors du Clascio remporté par le Barça contre le Real Madrid (2-1).

Le Real Madrid a très fortement compromis ses chances de conserver son titre de champion d’Espagne en s’inclinant sur le terrain du FC Barcelone (2-1), dimanche lors du Clasico. Et quelques décisions laissent un goût amer à la presse madrilène, dont celle de ne pas avoir sanctionné Gavi. Le jeune milieu de terrain a asséné une charge sur Dani Ceballos (89e) se désintéressant totalement de l’action en cours.

"A un millimètre de la Liga"

Son geste est intervenu comme une sorte de vengeance contre le milieu madrilène qui venait de brièvement s’accrocher avec Robert Lewandowski. Ce coup d'épaule hors de toute action de jeu a échappé à l’arbitre et cela agace certains consultants qui estiment que cela méritait un carton rouge.

Une autre action se retrouve au centre des discussions à l’issue de la rencontre: celle du but refusé à Marco Asensio à la 82e minute de jeu. L’attaquant madrilène avait redonné l’avantage à son équipe à la réception de Daniel Carvajal mais sa réalisation a finalement été annulée pour un hors-jeu microscopique, dont les images du révélateur n’ont pas vraiment convaincu Carlo Ancelotti. "Nous n'avons pas gagné ce match pour un hors-jeu sur lequel nous avons encore un doute, a lancé l’entraîneur italien. Nous rentrons à Madrid avec des doutes."

Marca fait sa une de ce lundi sur ce fait de jeu. "A un millimètre de la Liga", en affichant les lignes du révélateur. Le journal relate la passe d’armes entre Carlo Ancelotti et Xavi sur ce sujet et pointe également du doigt le comportement du Camp Nou qui a lancé des chants hostiles contre Vinicius.

Pour As, la course au titre est "terminée" pour le Real. Le journal se montre très sévère dans sa notation des joueurs en infligeant un 0/10 à Karim Benzema (Modric écope d’un 2). Du côté catalan, l’humeur est plus douce avec ce succès qui lance le Barça vers le titre. Mundo Deportivo est en "extase" ce lundi matin. Le journal Sport est pour sa part en "délire"