Espagne: Xavi Torres, ancien du Betis, condamné à 10 mois de prison pour corruption

La Tribunal suprême espagnol a condamné Xavi Torres, joueur de Lugo en deuxième division, à 10 mois de prison et 22 mois d'inhabilitation à être footballeur professionnel pour une affaire de corruption qui remonte à 2014. A l'époque, l'Espagnol évoluait au Betis.

L'affaire est en cours depuis plusieurs années. En Espagne, on l'appelle "le cas Osasuna". Cela remonte à la fin de saison 2013-2014. A l'époque, le club d'Osasuna joue sa survie dans l'élite. Le Betis, de son côté, est assuré de descendre et affronte lors des deux dernières journées Valladolid, en lutte pour le maintien, puis Osasuna.

Les dirigeants du club de Pampelune ont alors payé plusieurs joueurs du Betis pour favoriser une victoire des Sévillans face à Valladolid, puis s'assurer que le résultat soit en faveur d'Osasuna lors de la dernière journée. Parmi ces joueurs se trouvait Xavi Torres, 36 ans aujourd'hui, qui évolue désormais à Lugo, en deuxième division. Le Tribunal suprême a confirmé ce jeudi sa condamnation pour corruption sportive, une première en Espagne.

Prison, interdiction d'exercer et 400.000 euros d'amende

Le milieu de terrain a écopé de dix mois de prison, 22 mois d'interdiction d'exercer comme footballeur professionnel et une amende de 400.000 euros. Son ancien coéquipier Antonio Amaya, lui aussi inculpé, a reçu la même peine, mais lui a pris sa retraite depuis trois ans et demi et sera donc moins touché.

Le Tribunal suprême a estimé que verser une prime pour une victoire n'était pas un délit, mais verser une prime pour une défaite, en revanche, oui. Au moment des faits, en 2014, le Betis avait d'ailleurs bel et bien gagné contre Valladolid, 4-3, avant de perdre 2-1 face à Osasuna. Sans conséquences, finalement, puisqu'il avait manqué un point à Osasuna pour se maintenir.