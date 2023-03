Football: le FC Barcelone réclame un titre de 1937, le 100e de son histoire

Le Barça souhaite que la Fédération espagnole reconnaisse la "Ligue méditerranéenne" remportée pendant la guerre civile espagnole. Cette demande, poussée depuis plus de dix ans par les Blaugranas, fait suite à la reconnaissance d'un titre gagné par Levante la même année.

La passe de 100 pour les Catalans ? Barcelone souhaite ajouter à son palmarès un nouveau titre, "par les canaux officiels". Un tournoi sous le nom de "Ligue méditerranéenne" remporté en 1937, pendant la guerre civile espagnole. La Fédération espagnole de football n’a jamais comptabilisé ce titre, arguant qu’elle n’avait pas organisé ce championnat.

"Nous espérons qu’il sera homologué comme celui d’un championnat de Ligue, même si nous supposons que ce sera un long processus", a appuyé le club catalan, qui cherche à ajouter ce nouveau trophée depuis plus de dix ans.

Une Ligue en remplacement de la Liga

Depuis 2009, le club et Joan Laporta poussent pour l’attribution de ce qui serait leur 100e titre. Le Barça s’appuie sur le fait que Levante, vainqueur de la "Coupe d’Espagne libre" en 1937, a vu son titre être reconnu samedi par la Fédération, à la demande directe de son président Luis Rubiales – ancien joueur de Levante. Le trophée sera confirmé cet été, à l’Assemblée générale de la Fédération.

Barcelone a félicité son voisin valencien et réclame à son tour son titre de 1937. La "Ligue méditerranéenne" avait été organisée à l’époque car le championnat espagnol, inauguré en 1929, n’a pas pu se tenir normalement sous le régime franquiste et le conflit armé. Les Blaugranas appuient sur le fait que cette alternative a été organisée par les autorités de la République en accord avec la Fédération catalane.

Huit clubs avaient alors participé à cette compétition de substitution. En 1939, après la guerre civile, la nouvelle politique du dictateur Franco avait annulé les titres de Levante et Barcelone de 1937, jusqu’à ce qu’une proposition non législative ait été présentée au Congrès pour reconnaître la "Coupe d’Espagne libre".

Barcelone juste derrière le Real Madrid au palmarès

En 2009, l’assemblée de la Fédération espagnole a voté contre et n’a pas accordé cette reconnaissance, suite à un rapport défavorable du Centre de Recherches d’Histoire et de Statistiques du football espagnol. Quatorze ans plus tard, la tendance semble être complètement inversée. Barcelone espère à son tour profiter de ce retournement de situation et proclamer un énième titre à son immense palmarès.

La "Ligue méditerranéenne" serait le centième de son histoire pour le club aux 26 Liga et aux 5 Ligues des champions, à une longueur du palmarès du Real Madrid (101 titres), son rival historique. Barcelone est en tête du championnat cette saison avec huit points d'avance sur les Merengues.