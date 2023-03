Barça-Real: "On peut commencer à apprécier", Xavi reconnait que la bataille pour le titre est presque pliée après le Clasico

Victorieux du Clasico face au Real Madrid dimanche soir (2-1), le Barça compte désormais 12 points d'avance sur le Real, à 12 journées de la fin. Sans s'enflammer, Xavi a reconnu que le titre en Liga se rapprochait pour les Catalans.

Il ne veut pas s'enflammer, mais il est quand même lucide. Alors que le Barça, victorieux du Clasico face au Real Madrid dimanche soir (2-1), compte désormais 12 points d'avance sur le Real à 12 journées de la fin, Xavi a reconnu après la partie que la bataille pour le titre est bien engagée.

"Douze points (d'avance) alors qu'il reste douze journées, ce n'est pas définitif. Mais je crois qu'on peut commencer à apprécier ce qu'est en train de réaliser ce groupe, a ainsi déclaré le technicien catalan en conférence de presse. On est une famille. On fait un championnat extraordinaire, on en parle peu. Je suis fier de ces joueurs, qui ont été très critiqués. Il est grand temps de les valoriser. (...) C'est une victoire qu'il faut savourer. Il y avait beaucoup de joie dans le vestiaire. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. On a fait un match plein de maturité. On a souffert en deuxième période, mais globalement, on a été meilleurs".

Courtois: "Il faut être honnête, on continuera à se battre jusqu'au bout, mais il y a quatre matchs de différence entre nous..."

Dans le camp d'en face, Carlo Ancelotti s'est dit "triste", "touché", sans toutefois baisser les bras. "Il reste des matchs. Ce sera encore plus difficile, mais cette défaite ne veut pas dire qu'on ne va pas jouer à fond les matchs qui nous restent en Liga, on donnera tout", a promis le coach du Real Madrid.

Son gardien Thibaut Courtois se voulait toutefois plus réaliste. "Est-ce que je considère la Liga perdue? Oui, il faut être honnête, on continuera à se battre jusqu'au bout, mais il y a quatre matchs de différence entre nous, a commenté le Belge. On a toujours le goal-average en notre faveur, mais bon, il faudrait qu'ils perdent quatre matchs et que nous, on les gagne tous... Il n'y a rien d'impossible, mais ce sera très difficile."