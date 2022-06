Grande-Bretagne: Gareth Bale parmi les sportifs honorés en marge du jubilé de la reine Elizabeth II

Gareth Bale est désormais membre de l’ordre de l’Empire britannique. L’attaquant gallois du Real Madrid a été décoré en marge du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui a débuté ce jeudi en Grande-Bretagne.

Avec sept apparitions, dont seulement quatre comme titulaire, Gareth Bale a traversé la saison comme un fantôme au Real Madrid. Entre ses blessures, sa méforme et ses relations tendues avec la direction du club, l’attaquant de 32 ans n’a quasiment pas joué depuis l’été dernier. Alors que son contrat prendra fin dans quelques semaines, il va tenter de se trouver un nouveau challenge d’ici la rentrée.

En attendant, le capitaine du pays de Galles vient de recevoir une distinction honorifique. En marge du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui célèbre à partir de ce jeudi (et jusqu’à dimanche) ses soixante-dix ans de règne, Bale a été nommé membre de l’ordre de l’Empire britannique (MBE). Le cinquième grade des décorations.

Milner et Ferdinand également décorés

Le natif de Cardiff a été récompensé pour ses performances de footballeur et ses actions caritatives. Meilleur buteur de l’histoire de son pays et premier Britannique a remporté cinq fois la Ligue des champions (avec le Real Madrid), Gareth Bale a soulevé vingt trophées durant sa carrière. Il s’est aussi distingué par sa générosité en avril 2020, lorsqu’il a fait un don de plus d’un million d’euros à des hôpitaux au pays de Galles et en Espagne, au début de la pandémie de Covid-19.

James Milner, le milieu de terrain de Liverpool (36 ans), a également été nommé MBE. Rio Ferdinand, l’ancien défenseur de Manchester United, désormais consultant pour les médias britanniques, a lui été nommé officier de l’ordre de l’Empire britannique (OBE). Le quatrième grade des décorations. Plusieurs autres athlètes ont été honorés, à l’image du joueur de cricket Moeen Ali ou de la joueuse de curling Eve Muirhead.