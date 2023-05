"J'espère que l'on pourra dire au revoir à Messi au Barça comme il le mérite", souhaite Guardiola

Dans une interview accordée à la chaîne américaine ESPN, Pep Guardiola a exprimé sa volonté de voir un hommage à Lionel Messi être rendu au FC Barcelone afin de lui dire au revoir "comme il le mérite".

"Le plus grand joueur de tous les temps"

"Je suis socio du Barça, j'ai mes deux ou trois sièges au Camp Nou, et j'espère qu'un jour nous pourrons le voir partir comme il le mérite, explique le tacticien catalan. Il a été le plus grand joueur de tous les temps. Nous, à Barcelone, au cours des deux dernières décennies, des dix ou douze dernières années, tout ce qui s'est passé, sans lui cela aurait été impossible. Je ne parle pas de chiffres, mais d'impact sur le jeu, d'esthétique, d'efficacité, de tout. Personne n'aurait pensé que nous aurions pu en arriver là."

Concernant le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, il espère qu'a minima le crack argentin reviendra au Camp Nou pour un hommage: "Je suis convaincu que Joan voulait dire au revoir, le président Laporta, qui connaît toute l'estime que je lui porte, car Messi est une grande personnalité. Ce qu'il a fait a permis à notre club de devenir beaucoup plus grand que lorsqu'il est arrivé, et quand cette influence est si grande, il faut dire au revoir aux gens."

"Me lever et lui dire au revoir, comme Leo le mérite"

"Son départ a été très rapide, pour une situation difficile, économiquement, pour mille raisons que je ne peux pas développer et que ceux qui sont là savent et que je ne sais pas. J'espère un jour pouvoir aller au Camp Nou sur mon siège, me lever et lui dire au revoir, comme Leo le mérite. Je sais seulement que Joan (Laporta) va essayer de le faire et Leo aussi, et que lui et sa famille vont recevoir tout l'amour, l'affection et la gratitude que tout le peuple de Barcelone va lui donner pour tout ce qu'il a donné à ce club", a déclaré l'ancien entraîneur du Barça.