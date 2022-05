José Mourinho assure qu'il n'a "jamais" été proche de signer au Barça en 2008

Personnage principal de l'émission "Informe+" qui sera diffusée jeudi sur la chaîne espagnole Movistar, José Mourinho est revenu sur la rumeur selon laquelle il était proche de signer comme entraîneur principal du FC Barcelone à la place de Pep Guardiola en 2008. D'autres protagonistes qui apparaissent dans le documentaire affirment pourtant le contraire.

Entraîneur de l'AS Roma, en passe de jouer la finale "la plus importante de sa carrière" contre Feyenoord dans une semaine en Ligue Europa Conference, José Mourinho sera mis à l'honneur dans une émission lui étant consacrée jeudi sur la chaîne espagnole Movistar. L'entraîneur portugais y analysera notamment son passé d'entraîneur adjoint au FC Barcelone, sous Bobby Robson et Louis Van Gaal.

"Jamais"

En évoquant ce passage, le technicien portugais en a profité pour nier une rumeur tenace selon laquelle, en 2008, il était proche de signer comme entraîneur principal du FC Barcelone à la place de Pep Guardiola. Ce que prétendent avec assurance d'autres protagonistes qui apparaissent ensuite dans le documentaire.

À la question "À quel point étiez-vous proche d'entraîner le FC Barcelone?", Mourinho a répondu sans ambiguïté: "Jamais." "Pour dire la vérité, on m'a demandé d'analyser le moment, évidemment c'était un moment moche, un moment de transition. C'était un moment difficile. Celui qui m'a demandé, quelqu'un de haut placé dans le club, de faire une analyse de la situation, je l'ai fait et c'est tout. Heureusement pour moi, l'histoire est là", a-t-il déclaré, faisant référence à son arrivée ultérieure au Real Madrid, un club avec lequel il a passé trois saisons et qui lui tient à cœur, selon Mourinho lui-même.

Avant cette séquence, plusieurs proches de José Mourinho assurent pourtant qu'il leur avait évoqué cette possibilité, avec notamment une réunion à Lisbonne entre lui et le vice-président du FC Barcelone de l'époque. S'ils racontent qu'il avait bien préparé une analyse de la situation du club, il avait aussi présenté une projection pour l'avenir, afin de présenter ses objectifs. Tous assurent que Mourinho a eu du mal à digérer ce passage.