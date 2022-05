AS Roma: la finale de Conference League sera "la plus importante" de la carrière de Mourinho

José Mourinho, manager de l’AS Roma, va vivre la finale de la Conference League face au Feyenoord Rotterdam, mercredi prochain (21h), comme "la plus importante de sa carrière" même s’il compte deux Ligues des champions à son palmarès.

José Mourinho veut toujours marquer l’histoire du football. Cela tombe bien, il peut devenir le premier entraîneur vainqueur de la Conference League - lancée cette saison - avec l’AS Rome dans une semaine lors de la finale face au Feyenoord Rotterdam (25 mai à Tirana). Malgré ses 28 titres, dont deux Ligues des champions (en 2004 avec Porto et en 2010 avec l’Inter Milan) et deux Ligues Europa (2003 et 2017), le Portugais juge ce rendez-vous comme le plus capital de sa très riche carrière.

"Nous avons payé notre parcours (en Europe) en championnat"

"Cette finale, pour moi, sera la plus importante, a-t-il lancé dans une interview à Sky Sport Italia. Parce que je dois encore jouer et peut-être gagner. Mais d'abord, il y a le match contre le Torino (vendredi en Serie A)." La Roma, 6e et dernière qualifiée pour la Ligue Europa, ne compte qu’un point d’avance sur la Fiorentina et l’Atalanta Bergame avant cette dernière journée de Serie A.

"Pour moi, jouer une finale est toujours important, a développé le technicien. On arrivera en jouant 15 matchs (cette saison en Conference League, ndlr), un parcours qu'on a payé en championnat. C’est pour ça qu’on veut gagner. Nous avons commencé en août, nous avons beaucoup voyagé, joué des matchs difficiles, surtout loin de chez nous. Jouer en Europe puis en championnat, presque toujours contre des équipes qui avaient une semaine pour se préparer, ça se paie en points (perdus). En regardant le classement, je passe immédiatement en revue les matchs de jeudi et les erreurs des arbitres."

L’ancien entraîneur avance avec beaucoup de prudence avant ce rendez-vous face à un adversaire bien reposé puisque le championnat néerlandais s’est conclu le week-end dernier. Le Feyenoord a même prévu un stage au Portugal avant la finale.

"La compétition a été rude, mais si vous avez une compensation en remportant un trophée, cela rend l’histoire belle, poursuit Mourinho. Mais il faut gagner. Le Feyenoord aura plus de repos? Ce n'est pas un petit avantage, mais un gros avantage. On doit affronter le Torino et c'est un match important, ça va être difficile de reposer tout le monde. Ils (Rotterdam) auront une semaine supplémentaire avec leur stage au Portugal, mais une finale arrive et il faut oublier les petits soucis. Si vous me redemandez avant le 25, je vous répondrai que Feyenoord n'a aucun avantage."