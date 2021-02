L'agent de Bale règle ses comptes avec les supporters du Real Madrid

S'il a rempli son armoire à trophées au Real, Gareth Bale a toujours été plus ou moins critiqué par les supporters madrilènes. Selon son agent, les fans du club espagnol ont été "idiots" avec le Gallois et devraient avoir honte de leur comportement.

Prêté à Tottenham, Gareth Bale appartient toujours, officiellement, au Real Madrid. Et ce jusqu'en juin 2022. Mais vu les dernières déclarations de son agent, un retour dans la capitale espagnole l'été prochain semble compliqué...

Dans une interview accordée à Goal, le représentant de l'ailier gallois, Jonathan Barnett, a en effet dénoncé le traitement subi par son joueur au sein du club merengue. Et notamment l'attitude des supporters à son égard.

"Je pense qu'avec le temps, les gens réaliseront à quel point Gareth Bale a été important pour le Real Madrid, et à quel point les fans l'ont maltraité alors qu'ils devraient le remercier tous les jours pour ce qu'il a accompli, lance Barnett. C'est une situation ridicule dont les Madridistas devraient avoir honte."

"Sa responsabilité n'est pas d'être ami avec les supporters. Il a tout fait correctement sur le terrain"

Mais Bale, qui a davantage montré d'amour pour les parcours de golf que pour le Real, n'aurait-il pas dû faire certaines choses autrement pour soigner la relation avec les fans?

"Non, il n'a rien à faire, tranche son agent. Il parle sur le terrain. C'est un footballeur, c'est sa responsabilité. Sa responsabilité n'est pas d'être ami avec les supporters. Il a tout fait correctement sur le terrain et était incroyablement bon avec le club. Il n'a jamais rien dit de mal et il a gagné beaucoup de choses. Quelques-uns des plus grands buts de l'histoire du Real Madrid sont l'oeuvre de Gareth, donc je pense qu'en regardant dans le rétro, vous réaliserez à quel point ils ont été idiots avec lui."

Et d'adresser également un tacle aux journalistes espagnols: "Certains journalistes de certains médias devraient mieux faire leur travail, faire plus de recherches, découvrir ce qui est correct et non ce qu'ils pensent être correct, grince Jonathan Barnett. Les journalistes sportifs, pas tous, sont très limités et doivent s'améliorer. Je peux dire au nom de Gareth que les normes du journalisme le concernant sont très médiocres." Tous des idiots, sauf Bale.