Tottenham: Mourinho recadre sèchement Bale après un post Instagram

En publiant une photo de lui à l'entraînement, tout en écrivant que sa séance s'était très bien passée, Gareth Bale a irrité José Mourinho. Ce dernier, qui avait écarté le joueur à cause d'une blessure, ne veut pas laisser croire que le club cherche à cacher une autre vérité.

"Bonne séance aujourd'hui". Pourtant positive et anodine, cette légende d'une photo à l'entraînement publiée mercredi par Gareth Bale n'a pas vraiment plu à José Mourinho. Car le même jour, l'attaquant gallois ne faisait pas partie du groupe de Tottenham affrontant Everton pour le 5e tour de la FA Cup (défaite 5-4 en prolongation). La faute, officiellement, à une gêne physique. Mais la publication du joueur sur les réseaux sociaux a suscité des spéculations sur l'hypothèse d'une blessure diplomatique. C'est précisément ce qui a contrarié l'entraîneur portugais.

"Je dois admettre que cette publication nécessite des précisions. Il y avait une contradiction entre ce post et la réalité. Depuis le début de saison, par rapport à tout, j'essaie d'être discret et de tout gérer en interne. Mais il faut faire face à cette situation", a d'abord réagi José Mourinho lors d'une conférence de presse organisée vendredi, à la veille du choc de Premier League contre Manchester City (coup d'envoi à 18h30 sur RMC Sport 1).

"Il ne se sentait pas bien"

"Sans doute que cette publication n'était même pas de sa responsabilité, a-t-il repris, selon la retranscription du Daily Mail. Je ne sais pas. Mais qu'elle montre une bonne séance d'entraînement et qu'il soit opérationnel, ce n'était pas bien".

Non sans agacement, José Mourinho a alors donné une explication précise sur la nature du problème subi par Gareth Bale et les raisons qui l'ont poussé à ne pas le retenir pour la FA Cup. "La situation est exactement celle que j'ai communiquée. Il ne se sentait pas bien, et a demandé à être examiné. Il a passé un scanner, qui révélé aucune blessure. Mais sa sensation était toujours là. Les entraîneurs et les staff médicaux ne peuvent jamais aller à l'encontre d'un ressenti, parce que c'est le plus important. Donc il n'était pas disponible pour le match. C'est aussi simple que ça. S'il est prêt pour demain, il sera convoqué".

Prêté depuis le mercato estival par le Real Madrid, où il était en échec, Gareth Bale ne convainc pas à Londres. Il a disputé moins de 800 minutes depuis son arrivée, avec seulement six apparitions en Premier League (pour seulement deux titularisations) et autant en Ligue Europa. Il a tout de même pu inscrire quatre buts, un dans chacune de ces compétitions et les deux autres dans les rencontres de coupes nationales.