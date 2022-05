La belle solidarité des supporters d'Alavés avec ceux de Cadix, qui joue son maintien

Alors que Cadix joue son maintien lors de la dernière journée face à Alavés dimanche, le club basque, lui-même déjà relégué, a décidé de fixer à 120 euros le prix des billets pour ceux qui voudraient se rendre au stade sans abonnement. Très critiques envers cette initiative, des supporters d'Alavés ont donc décider de donner leurs abonnements aux supporters andalous pour qu'ils puissent assister à "la finale".

Le club de Cadix jouera dimanche le match le plus important de sa saison. Toujours en lutte pour le maintien, l'autre sous-marin jaune du football espagnol affronte Alavés, club déjà relégué, à l'extérieur. L'équipe de Sergio doit absolument gagner face aux Basques et espérer une défaite de Majorque ou Grenade afin de rester en première division une année de plus.

Des billets entre 120 et 150 euros

Un grand nombre de supporters jaunes sont attendus à Vitoria pour venir encourager leur équipe. Sauf que les dirigeants d'Alavés ne veulent pas voir leur stade être rempli de supporters adverses, alors que la saison du 19e de Liga est déjà terminée après sa défaite face à Levante 3-1 lors du dernier match.

La direction du club a décidé de fixer les prix des billets entre 120 et 150 euros pour ceux qui ne sont ni abonnés ni socios... s'ajoutant au prix déjà très élevé du voyage entre le sud de l'Andalousie et Vitoria-Gasteiz où réside le club d'Alavés. En outre, les tickets ne seront vendus qu'à la boutique du club ou au guichet le jour du match. D'autre part, tous les détenteurs d'un abonnement d'Alavés pourront obtenir deux billets au prix de 25 euros. Le jour du match, il sera nécessaire de présenter la carte d'identité avec les billets afin d'éviter un transfert de places entre les supporters d'Alavés et de Cadix.

Des supporters d'Alavés proposent leurs places à ceux de Cadix

Une série de mesures que le club vend comme "un hommage aux supporters", mais ceux-ci ne semblent pas l'avoir perçu de la même façon. Sur les réseaux sociaux, par exemple, la Peña Iraultza 1921 a émis un message fort: "Le seul hommage à rendre aux fans est de commencer à les respecter. N'avez-vous rien appris? Assez de vous ridiculiser dans les bureaux et sur le terrain". Les supporters basques auraient même déjà prévus de huer leurs joueurs et dirigeants lors de l'ultime match de cette saison en Liga, avant la D2 l'an prochain.

Dans leur communiqué, les supporters se sont donc excusés au nom du club auprès des Cadistas et leur ont proposé de prêter leurs abonnements ou de leurs acheter les places disponibles à moindre coût pour eux. Sur les réseaux sociaux, les supporters des Yellows ont remercié les fans pour ce geste, qui ont toujours été en bons termes avec les supporters de Cadix. La contrainte de la carte d'identité devrait cependant mettre un coup à cette initiative.