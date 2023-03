La frayeur en plein live Twitch d'Agüero, victime "d'une petite arythmie" cardiaque

En plein live avec le streameur espagnol Ibai Llanos, Sergio Aguëro a eu une petite frayeur, un an et demi après avoir dû arrêter sa carrière à cause de problèmes cardiaques.

"Qu’est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Tu veux qu’on appelle un médecin ?" En direct sur Twitch mercredi avec Sergio Agüero, le célèbre streameur espagnol Ibai Llanos a eu une grosse frayeur en plein live lorsqu’il a vu son ami poser la main sur sa poitrine. L’air inquiet, l’ancien attaquant argentin s’est brièvement arrêté de parler pour prendre son pouls, avant de rassurer tout le monde.

Agüero vite rassuré

"Je crois que j’ai eu une petite arythmie (cardiaque). Est-ce qu’il faut que j’aille voir un médecin ? Non, non. S’il y a un souci, j’ai une puce qui le détectera et quand ça arrive, je reçois un signal sur mon portable. Je vais bien", a réagi Agüero, qui a vite retrouvé son sourire. De quoi soulager Ibai Llanos et tous les viewers qui assistaient à leur live.

Pour rappel, Agüero a été contraint de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 33 ans en décembre 2021, en raison de problèmes cardiaques, alors qu’il venait de rejoindre le Barça. Pour le vainqueur de la Copa America 2021, le cauchemar avait commencé deux mois plus tôt : à la 40e minute d’un match contre Alavés, en Liga, il s’était allongé sur la pelouse, se touchant la poitrine et le cou, victime d'un malaise.

"Le corps médical m’a dit que la meilleure décision à prendre était d’arrêter de jouer", avait-il confié, en larmes, au moment d’officialiser sa retraite. Il s'est depuis lancé dans le streaming en multipliant les lives sur Twitch, tout en restant très attentif à l'actualité du football. Au Qatar, lors de la Coupe du monde, il est même devenu le vingt-septième homme de Lionel Scaloni. Pendant un mois, il s’est démené pour ambiancer, soutenir, booster et défendre à la moindre critique ses potes de la sélection argentine. Avant de soulever le trophée avec eux après la victoire en finale face aux Bleus.