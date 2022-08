La galère des abonnés du Rayo Vallecano, qui attendent plus de 12h pour récupérer leurs cartes

La campagne d'abonnement du Rayo Vallecano s'est fait dans le chaos et plus de 1000 supporters ont dû faire la queue en pleine nuit devant le stade afin de récupérer leur carte. Une situation qui a plus qu'agacé des fans déjà excédés contre l'actuelle direction.

Une odyssée. Les supporters du Rayo Vallecano ont pu retirer leur carte de saison à partir de vendredi aux guichets de l'Estadio de Vallecas. Un geste simple pour de nombreux supporters qui s'est transformé en aventure pour ceux de ce club de la banlieue madrilène.

Un manque d'information et de billetterie en ligne créent le chaos

Depuis le 19 août, les abonnés qui ont renouvelé leur abonnement, ceux qui ont changé de place et les nouveaux abonnés peuvent retirer leur carte d'abonnement. Le manque d'information et d'organisation a déclenché le chaos, avec des files d'attente interminables dès le vendredi soir. Le club avait seulement posté un tweet à 1h05 du matin confirmant que les billets pouvaient être retirés aux portes 5 et 17.

Des nouveaux abonnements qui ne peuvent être récupérés qu'en personne, puisque le club n'assure pas l'envoi des cartes. Seuls ceux déjà abonnés pourront récupérer au compte goutte leurs abonnements à la billetterie lors des jours de match. Mais puisque la saison a déjà commencé, nombreux ont été ceux qui, déjà abonnés, se sont précipités pour récupérer leur carte avant le match de samedi prochain à domicile contre Majorque.

Plus de 1000 supporters à attendre dehors

De nombreux supporters ont dû passer la nuit dans les rues afin de pouvoir les récupérer tôt le samedi matin. Lorsqu'ils sont arrivés au stade, ils ont été surpris de constater qu'ils ne savaient pas où aller et qu'il n'y avait que deux guichets disponibles pour le retrait des billets. Les files d'attente qui se sont formées ont entouré tout le stade de Vallecas, au point que plus de 1 000 supporters se sont rassemblés dans la rue.

Bien que le club ait indiqué que les guichets seraient ouverts de 10h à 21h, à l'heure du déjeuner, ils ont été fermés pendant trois heures, alors que la production des abonnements avait déjà été beaucoup plus lente que prévu. Des problèmes de numérotation et la disparition de certains abonnements ont provoqué la frustration de nombreux supporters, qui avaient passé plus de 12 heures dans les rues et qui sont rentrés chez eux sans avoir pu récupérer leur carte.

Après 19h, la police anti-émeute a expulsé les 200 supporters qui attendaient devant le stade samedi soir pour obtenir leur abonnement et leur a dit qu'ils devraient attendre jusqu'à dimanche pour récupérer leurs abonnements. Les abonnements varient entre 210 et 390 euros. La date limite pour les acquérir est du 20 au 25 août, du 29 au 2 septembre et du 5 au 7 septembre. Le jour de l'ouverture, seuls 400 abonnements ont pu être traités, alors que 4 000 d'ici le 7 septembre. Par conséquent, une autre nuit de longues files d'attente est attendue à Vallecas.

Le vestiaire du Rayo n'est pas insensible à ces galères et deux des capitaines se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Mario Suarez a remercié les supporters pour leur soutien: "Malgré les difficultés... Merci aux fans." L'ancien joueur de Toulouse Oscar Trejo a lui aussi posté un petit message: "Il ne reste plus qu'à vous remercier car malgré le fait qu'ils ne vous rendent pas les choses faciles, vous répondez toujours présent. Merci au nom de l'équipe." Santi Comesaña, Bebé, Radamel Falcao, Unai López et Mario Hernández s'y sont mis eux aussi.

Sur Twitter, le milieu de terrain Oscar Valentin a adressé un tacle direct à sa direction, visiblement très énervé de voir les supporters être toujours à faire la queue dehors: " Année 2022, simplement une solution facile, une PLATEFORME EN LIGNE et une facilité pour le supporter. Rares sont les mots de gratitude pour notre peuple et ce qu'il mérite."