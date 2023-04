La mairie de Madrid apporte son soutien au Real après la vidéo polémique sur le Barça

Le maire et la présidente de la communauté de Madrid ont apporté ce mercredi leur soutien au Real Madrid, en réponse à la vidéo polémique publiée par le club de la capitale qui met en avant les liens entre le FC Barcelone et l'ancien dictateur Franco.

L'affaire prend une tournure politique. Qualifié de "club du régime" par le président du Barça Joan Laporta, le Real Madrid a publié lundi une vidéo mettant en exergue des liens entre le FC Barcelone et l'ancien dictateur espagnol Francisco Franco, même si certaines images proviennent d'une période où le Barça avait été placé sous tutelle par l'homme d'Etat qui voulait interdire l'identité catalane.

Isabel Diaz Ayuso, la présidente de la Communauté de Madrid et candidate à l'élection du parti populaire (PP), un parti de droite ouvertement conservateur et fondé par d'anciennes entités franquistes, s'est réjouie de la publication de cette vidéo, la qualifiant de "magnifique" lors d'une interview donnée à EsRadio. "Cela me semble non seulement une vidéo fantastique, mais je pense aussi que l'équipe de communication et de documentation du Real Madrid devrait continuer à travailler, maintenant que la mémoire historique est à la mode", a confié la femme politique.

Le maire de Madrid crie au "scandale absolu"

Pour sa part, le maire de Madrid José Luiz Martínez-Almeida a critiqué, dans un entretien accordé à Servimedia, les méthodes de Joan Laporta, à la suite de "l'affaire Negreira". "C'est un scandale absolu, ce que le Barça a fait au fil des ans. [...] Personne ne peut douter du fait que les paiements du Barça à Negreira aient été faits pour gagner de l'influence dans le tribunal arbitral. C'est l'élément clé", a estimé le maire madrilène.

Mardi, la Généralité de Catalogne a exhorté le Real Madrid de retirer la vidéo de ses réseaux sociaux. "C'est une grossière manipulation de l'histoire", s'était insurgée Patrícia Plaja, porte-parole du gouvernement catalan.