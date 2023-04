Qualifié de "club du régime" par Laporta, le Real Madrid dégaine une vidéo folle sur les liens entre le Barça et Franco

Le Real Madrid a répondu de manière très cinglante aux accusations de Joan Laporta en marge du Barçagate et de l'affaire Negreira. Le club madrilène a posté une vidéo assez dingue retraçant tous les liens entre le club catalan et le régime dictatorial de Franco.

C'est à se demander ce qui a pu passer par la tête du Real Madrid ce lundi soir à la veille d'un quart de finale retour de Ligue des champions (2-0 à l'aller) contre Chelsea à Stamford Bridge. Pendant que Carlo Ancelotti et son équipe préparent le match continental à Londres, du côté de le capitale espagnole on a répondu à Joan Laporta.

Devant la presse, plus tôt dans la journée, le président du Barça a accusé les Merengue d'avoir été favorisés par l'arbitrage pendant longtemps. Via une vidéo totalement dingue postée sur les réseaux sociaux, le Real Madrid a taclé la version du président blaugrana. Une expression utilisée par le patron du Barça a ainsi fait vriller la direction madrilène: "club du régime". Une référence claire aux années Franco, à la tête d'un régime dictatorial en Espagne entre 1936 et 1975.

"Qui a été le club du régime?"

Dans sa vidéo, d'abord diffusée sur la chaîne du club puis mise en ligne sur les réseaux sociaux, le Real Madrid retrace - en réécrivant certains chapitres à sa sauce - les moments illustrant selon lui la relation entre le Barça et le 'Caudillo' et demande même "qui a été le club du régime?" pour tacler le Barça. Images d'archives à l'appui, mais contexte parfois "omis", le club madrilène pointe ainsi l'inauguration en grande pompe du Camp Nou par l'un des principaux ministres de Franco, José Solis Ruiz, le 24 septmebre 1957.

Dans un autre extrait de la vidéo longue de plus de quatre minutes, le Real Madrid a aussi rappelé que le Barça avait remis plusieurs distinctions à Franco dont celle de socio d'honneur en 1965.

"Le FC Barcelone a décerné la médaille oro y brillantes à Franco. […] Le FC Barcelone a nommé Franco socio d’honneur en 1965. […] Le FC Barcelone a été sauvé trois fois de la faillite par Franco. (…] Le FC Barcelone a gagné huit fois la Liga et neuf Coupes du Generalisimo sous Franco, alors qu’avec Franco, le Real a attendu 15 ans pour gagner la Liga", a encore martelé le Real Madrid dans sa vidéo lunaire.

Le Real a terminé sa production maison en rappelant que son équipe a été disloquée par la guerre civile, avec des joueurs "assassinés, arrêtés et exilés". Et de répéter en conclusion: "Quel a été le club du régime ?"