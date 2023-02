Le Barça victime de chantage dans l'affaire des versements à un ex-arbitre ?

Sur la base d'informations d'El Mundo, Javier Tebas, le dirigeant de la ligue espagnole de football, n'exclut pas la possibilité d'un chantage contre le FC Barcelone dans l'affaire des versements à un ex-responsable arbitral.

Et si le FC Barcelone était aussi une victime dans cette affaire? Le club catalan est soupçonné d'avoir versé plus de six millions d'euros depuis 2001 à un ancien responsable de l'arbitrage, selon les dernières informations révélées vendredi par El Mundo. Le bénéficiaire, José Maria Enriquez Negreira, était numéro deux de l'arbitrage espagnol entre 1994 et 2018. "L'enquête doit aller au bout", a déclaré Javier Tebas, président de la ligue espagnole. Mais le dirigeant, prudent, a aussi estimé que le Barça a pu être "victime" d'un chantage.

Car El Mundo, dans ses révélations, affirme que José Maria Enriquez Negreira avait menacé de dévoiler publiquement l'existence d'autres "irrégularités" si le FC Barcelone arrêtait de le payer. L'ex-dirigeant arbitral aurait fait référence à des versements occultes se chiffrant à plus de 700.000 euros.

"Tout cela est en train de faire beaucoup de mal au football espagnol"

Ce qui fait dire à Javier Tebas lors d'une conférence de presse: "Il se pourrait que le Barça ait été victime d'un escroc. Mais cela devra faire l'objet d'une enquête. J'ai écrit un livre sur le monde du trucage sportif et j'ai tout vu, comme des gens payés par deux clubs dire que ceux-ci essayaient d'acheter un arbitre. Il faudrait clarifier cela".

En attendant, le dirigeant s'inquiète moins pour l'intégrité du championnat que pour les conséquences sur la réputation du football espagnol: "Je ne sais pas si les résultats des matches ont été directement affectés. Mais pour l'image de LaLiga, cela ne me plaît pas. LaLiga ne peut pas rester passive face aux indices que nous avons dans la presse. L'enquête doit aller au bout (...) car tout cela est en train de faire beaucoup de mal au football espagnol".

Javier Tebas a affirmé qu'il n'avait "jamais remarqué quoi que ce soit de louche" dans les matches qu'il avait vus: "C'est très compliqué de tricher dans le monde arbitral. En plus, aujourd'hui, avec la télévision..." Mais il a ajouté qu'il n'était "pas nécessaire que la tentative de corruption ait fonctionné pour que cela soit condamnable". Tout en rappelant que les faits étaient manifestement prescrits sur le plan sportif, mais pas sur le plan pénal. Ce qui exclut, pour le moment, la possibilité d'un retrait de points ou d'une rétrogradation.