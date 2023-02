Barça: Bartomeu charge Laporta dans l’affaire des versements à un ex-arbitre

Président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, Josep Bartomeu s’est défendu de tout écart personnel dans l’affaire des versements suspects à un ex-arbitre. L’ancien boss charge au passage son successeur Joan Laporta, qu’il accuse d’avoir renforcé cette pratique systémique à son arrivée.

Passe d’armes en Catalogne. Mis en cause dans l’affaire des versements suspects du FC Barcelone à la société de l'ancien numéro deux de l'arbitrage espagnol entre 1994 et 2018, à une époque où il en était le président, Josep Bartomeu s’est défendu de tout écart dans un entretien à ABC.

Assurant être "très calme" face à cette situation, "déjà en place à l’époque de Núñez (président entre 1978 et 2000), Gaspart (2000-03) et la première étape de Laporta (2003-10 puis depuis mars 2021)". Une pratique à laquelle il aurait lui-même mis un terme. "En 2018, une période de coupes a commencé afin d’assainir les finances du club, explique-t-il. Pep Segura, alors directeur général du football du club, et Oscar Grau, directeur général, m'ont dit que ce service coûtait beaucoup d'argent et il a été décidé de l'annuler."

Le Barça est soupçonné de virements occultes à la société d’un ancien arbitre espagnol, José María Enríquez Negreira, entre 2016 et 2018, pour conseiller l'équipe sur des questions arbitrales. Ce dernier était alors vice-président du comité technique des arbitres (CTA, entre 1994 et 2018), Bartomeu patron du club catalan (2014-20).

"Nous n’avons jamais rien demandé aux arbitres"

Selon le quotidien El Mundo, le club a versé à l'arbitre plus de 6 millions d'euros (6.659.488 euros) depuis 2001. Un montant bien supérieur aux 1,4 million d'euros annoncés jusque-là par les médias. "Nous n’avons jamais rien demandé aux arbitres", se défend l'ex-président, arguant que Negreira "n’avait aucun pouvoir parmi les arbitres". "Il semblerait qu’avec ce service nous demandions plus de penalties en notre faveur, ou que nous voulions conditionner les décisions des arbitres. Mais ce n’était pas le cas."

Bartomeu n’a pas manqué de charger au passage son successeur Joan Laporta, avançant que les paiements à Negreira auraient augmenté sous la houlette de ce dernier. "Quand Laporta est arrivé au club, les factures étaient d'environ 150.000 euros et quand Sandro a été nommé président, elles étaient bien supérieures à un demi-million d'euros. (…) La seule chose que je peux dire, c'est que j’ai coupé le robinet à Negreira et que Laporta a quadruplé son salaire."

Patron de la Liga, Javier Tebas a affirmé jeudi que le Barça ne pouvait plus être sanctionné sportivement dans cette affaire de versements suspects, puisque protégé par la prescription des faits. Il attend toutefois la progression de l’enquête diligentée par le ministère public pour envisager la suite à donner à cette affaire. "Je n'ai aucun rapport avec M. Negreira et je ne l'ai jamais rencontré. A moins que pour lui, se croiser dans un couloir, c'est avoir une réunion...", conteste Bartomeu.