Le Real confirme une blessure au dos pour Bale, absent lors du match du titre en Liga

Absent à Santiago-Bernabeu samedi lors du match Real-Espanyol (4-0) qui a débouché sur un nouveau titre madrilène en Liga, Gareth Bale a passé des examens médicaux ce dimanche. Qui ont, d'après le club, confirmé une blessure au dos.

Entre l'euphorie du titre fraîchement conquis en Liga, et le besoin de vite se remobiliser avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), le Real Madrid n'a visiblement pas envie de s'offrir un énième psychodrame autour du cas Gareth Bale.

Samedi, alors que ses coéquipiers s'adjugeaient le titre en championnat en battant l'Espanyol (4-0), le Gallois s'est illustré... par son absence à Santiago-Bernabeu. Vite accusé d'avoir volontairement "snobé" ce match important, Bale a évoqué sur les réseaux sociaux une douleur au dos pour se justifier. Une douleur réelle, selon le Real.

Va-t-il rejouer avant son départ ?

Ce dimanche matin, Gareth Bale s'est ainsi rendu dans les installations du club pour passer des examens médicaux, qui ont bien révélé une blessure au niveau du dos, a fait savoir une source merengue à l'agence de presse EFE.

D'après EFE, Bale est d'ailleurs forfait pour la réception des Skyblues mercredi. Reste à savoir si l'ailier de 32 ans, très peu utilisé cette saison (7 apparitions, 1 but), reportera le maillot madrilène, puisque son contrat prendra fin le 30 juin. Et le Real a encore - au mieux - six petites rencontres à jouer.